CorSport | ora De Laurentiis pensa anche a una soluzione pacifica con i calciatori

Il CorSport : “Per ora Ancelotti non rischia - De Laurentiis in America ” : Il Corriere dello Sport che per il momento Carlo Ancelotti non rischia la panchina. La domanda che s’insegue, bruciante, ruota intorno al destino di Carlo Ancelotti, a una panchina che resta solida, ma c he certo rischia di cominciare ad esserlo di meno, ad una fiducia che De Laurentiis pare non ritrovi alterata ma in una realtà ch’è diversa da quella immaginata. Come il calcio insegna, se ne saprà di più tra un po’: deciderà ...

CorSport : il Var in Inghilterra - Germania e Spagna - tra edulcorazioni - polemiche e guasti tecnici : Sul Corriere dello Sport una panoramica della situazione del Var in Inghilterra, Germania e Spagna. L’Inghilterra è stato l’ultimo Paese, in ordine di tempo, ad introdurre la tecnologia nel calcio. Un po’ per il sospetto che accompagna sempre le novità che vengono da fuori, un po’ perché in Inghilterra non ci sono tutti i processi alla moviola che ci sono da noi. In Inghilterra Dopo il Mondiale di Russia l’opinione pubblica, condizionata dai ...

CorSport : migliora la linea difensiva del Napoli. Manolas sempre più integrato nel gioco : I numeri che riguardano Manolas dimostrano che il difensore greco si sta adattando alla perfezione al modulo di Ancelotti. I numeri Ha 605 minuti all’attivo. Ha giocato 5 gare in campionato, saltando solo la Samp, per la quale è rimasto in panchina e parte del Brescia per affaticamento muscolare. Ha giocato le due partite di Champions. Ha segnato due gol, contro Juventus e Brescia. Il miglioramento della linea difensiva L’intera linea difensiva ...

CorSport : Younes aspetta ancora la sua chance : Sono tanti i giocatori del Napoli che attendono di avere una chance sul campo dopo aver scaldato la panchina o la tribuna. Una parte della squadra che, come scrive il Corriere dello Sport, “è ancora in fila per la sua prima volta”. Ospina ha al suo attivo 180 minuti, “penalizzato” dall’esplosione di Meret tra i pali. Ma c’è anche Milik, che di minuti ne ha 161, sul quale hanno pesato i problemi fisici, ai quali si è aggiunto, a far perdere la ...

CorSport : Kovacs fa venire voglia di innamorarsi dell’arbitraggio : Il Corriere dello Sport giudica la prestazione dell’arbitro Kovacs, che ieri ha diretto Genk-Napoli, da 8. È lui che fa la vera partita perfetta. Non il Napoli e neppure il Genk. “La dirige dall’alto, ma senza presunzione, e sta dove deve stare, anche defilato. Fa venire la voglia di innamorarsi dell’arbitraggio” La gestione della partita non è difficilissima ma Kovacs la porta avanti senza strafare e controllandola in ogni momento. Kovacs ...

CorSport : Manolas - un’ora da gigante. Poi esce e il Napoli viene preso dalla paura : Il Corriere dello Sport elogia la partita di Kostas Manolas. Definisce la sua prestazione “un’ora da gigante”, con due gol segnati, di cui uno annullato dal var. Il difensore greco del Napoli ha guidato i compagni verso una vittoria che sembrava agevole. Poi, appena è uscito, è successo qualcosa. Il Napoli ha subito il gol di Balotelli ed ha avuto paura. La squadra è comunque riuscita a tenere la barra dritta e a portare a casa i 3 punti. ...

CorSport : il Napoli vuole blindare Fabian. Si lavora al rinnovo con ritocco di ingaggio : Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, De Laurentiis non è intenzionato a cedere alle avances del Barcellona per il gioiellino Fabian Ruiz. Il presidente vorrebbe bloccare lo spagnolo con un rinnovo che preveda un ingaggio più alto e un accordo senza clausola fino al 2024. Il quotidiano sportivo scrive che il Barcellona ritiene Fabian perfetto per ricostruire il centrocampo della squadra. “Il ...

CorSport : Napoli-Brescia - è l’ora di Luperto e Younes. Torna Fabian : Con l’assenza di Koulibaly per l’espulsione di Cagliari, in difesa, domenica, contro il Brescia, potrebbe essere l’ora di Luperto. Dovrebbe essere lui accanto a Manolas al centro della difesa, anche perché Maksimovic è ancora acciaccato per il trauma contusivo alla coscia sinistra in conseguenza dello scontro con Simeone. Accanto a loro, per il Corriere dello Sport, Malcuit e Ghoulam. Il centrocampo del probabile 4-4-2, invece, vedrebbe ...

CorSport : Giuntoli lavora al rinnovo di Zielinski e Milik. In arrivo quello di Luperto e Maksimovic : Quasi fatta per il rinnovo di Luperto e Maksimovic. Il Corriere dello Sport scrive che manca solo il tweet ufficiale per il giovane difensore del Napoli, mentre anche il rinnovo del serbo, ritenuto impossibile fino a un mese fa, sembra in dirittura di arrivo. Giuntoli, intanto, lavora per convincere Zielinski e Milik a restare. “Il Napoli ha deciso da un bel po’ e il dialogo – tra adeguamenti contrattuali e clausole milionarie – non si è mai ...

CorSport : Llorente - 70 milioni in meno di Icardi - meno famoso ma per ora più forte : Da quando ha esordito in maglia azzurra, Fernando Llorente ha totalizzato tre gol e un assist. In una sola partita intera più due pezzetti, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. “Aspettavano tutti Icardi non sapendo che, per una cifra decisamente inferiore, diciamo una settantina di milioni in meno, sarebbe arrivato un giocatore meno famoso ma forte lo stesso. Anzi, per ora molto più forte”. Ancelotti ha saputo gestire ...