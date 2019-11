Antonino Chef Academy | Cannavacciuolo dà lezioni su SkyUno a 10 aspiranti chef

Fonte : davidemaggio

(Di martedì 12 novembre 2019)Dieci giovanissimicon un unico obiettivo: dimostrare di essere all’altezza della cucina di Villa Crespi, uno dei ristoranti più esclusivi d’Italia. E’ questo il concept di, il nuovo cooking show di, prodotto da Endemol Shine Italy, in onda da stasera alle 21.15. Dal Castello Dal Pozzo di Oleggio Castello,guiderà infatti i concorrenti del nuovo show che, in seguito ad un percorso formativo, si sfideranno ai fornelli per sei settimane per mettere in campo tutte le conoscenze professionali e personali di cui dispongono.: il regolamento In ogni appuntamento previsto,e diversi coach ospiti, questi ultimi esperti in materie del mondo della ristorazione, terranno alcuneagli; in base a quanto appreso, i concorrenti dovranno ...

