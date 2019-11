“Stracciarola!” Mara Venier senza peli sulla lingua | il pubblico è tutto con lei

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 11 novembre 2019) Sempre grandissima e molto umile la padrona di casa della Domenica pomeriggio targata Rai. Parliamo diche ha sempre dimostrato di essere una donna molto forte e. Anche durante l’ultima puntata di Domenica In andata in onda nel pomeriggio di ieriè stata la vera mattatrice del programma. Durante un’intervista al suo amico di sempre Christian De Sica,ha ammesso di essere una “stracciarola”. Cosa? Direte voi. La conduttrice ha spiegato che a Roma viene usato il termine “stracciarola” per una donna che aveva aperto un negozio di abiti usati.ha detto che in passato aveva aperto un negozio di vestiti usati a Roma a Campo dei Fiori. La conduttrice ha anche ammesso che quel tipo di negozio le diede “molte soddisfazioni”. Soddisfazioni che Zianon ha dimenticato e, anzi, conferma a Domenica In: “Sono ...

