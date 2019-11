Sprocati e Cornelius lanciano il Parma | Roma sconfitta 2-0 al Tardini

La Roma sprofonda a Parma - Sprocati e Cornelius puniscono Fonseca : Dopo la beffa in Europa, la Roma cade anche in campionato. Al Tardini gli uomini di Fonseca perdono 2-0 col Parma e arretrano in classifica, finendo al sesto posto. La Roma prova a orchestrare il gioco in avvio ma le prime occasioni pericolose sono del Parma: al 16’ uno schema da calcio d’angolo libera al tiro Gervinho che calcia alto. Al 17’ è Cornelius a provarci dalla distanza con una conclusione deviata da Kluivert e Fazio ma Pau Lopez è ...

La Roma ko a Parma. Sprocati e Cornelius stendono i giallorossi. Fuori dalla zona Champions : Dopo tre vittorie di fila in campionato la Roma si ferma a Parma. I gol nella ripresa di Sprocati e Cornelius stendono i giallorossi, in difficoltà di fronte al grande ritmo imposto dai padroni di casa, che pagano anche gli sforzi profusi giovedì nello sfortunato ko in Europa League contro il Boruss