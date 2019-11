Messina | la Dia sequestra beni per 32 milioni di euro all' imprenditore Mazzagatti

Messina - 91milioni di euro per diagnosticare i tumori : Emanuela Carucci È il finanziamento ottenuto dal ministero della Salute per l'IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo. Ora, però, si attende il lasciapassare dell'assessorato della Salute Il centro neurolesi di Messina ha ottenuto i finanziamenti per un progetto importante per la diagnosi dei tumori. Sono stati stanziati 91milioni di euro da parte del ministero della Salute. Si attende, però, adesso la firma del protocollo d'intesa da ...

Basket – Scola si presenta : “ho scelto Milano per Messina! Dopo i Mondiali mia moglie mi ha spronato a…” : Luis Scola pronto alla nuova avventura con l’Olimpia Milano: le parole del cestista argentino nella conferenza stampa di presentazione Ai Mondiali di Basket 2019 si è messo in mostra in maniera incredibile nonostante l’età, raccogliendo gli applausi di tutto il mondo: stiamo parlando di Luis Scola, medaglia d’argento con l’Argentina. Adesso, per il cestista argentino, 40 anni ad aprile, inizia una nuova avventura ...

SeaGuardian® TMS SAR MK4 per la sicurezza della navigazione nello Stretto di Messina : L’Autorità Portuale di Messina ha selezionato A.ST.I.M. Srl, società ravennate guidata da Maurizio Minghelli che da più di dieci anni realizza prodotti, sistemi, servizi e soluzioni integrate ad alta tecnologia, in grado di coprire le esigenze di difesa, protezione e sicurezza di Governi, Istituzioni e Forze Armate, per fornire un sistema integrato ad alta tecnologia al fine di far fronte alle sempre crescenti necessità in fatto di sicurezza ...

Tragedia a Messina - gemellini muoiono a un mese dal parto : “Erano sani - vogliamo giustizia” : Il dolore di Graziella La Spina, giovane mamma di Christian e Allison, i due gemellini di Messina morti a un mese dal parto e a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro: "Sono nati sani, voglio la verità, voglio sapere cosa è successo". Intanto, in attesa dei risultati dell'autopsia, la procura ha aperto un'inchiesta: forse i bimbi sono stati stroncati da un'infezione.Continua a leggere