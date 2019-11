Il Singles’ Day di Alibaba guadagna 1 miliardo in 1 minuto

Fonte : wired

(Di lunedì 11 novembre 2019) (Foto: Chrionexfleckeri1350) Ordini per undi dollari in un soloe 4,5 miliardi nei primi cinque. Questi sono i numeri provvisori del Singles’ Day 2019, evento globale dello shopping online promosso dal colosso cinese dell’ecommercee che dal 2009 si tiene ogni anno l’11 novembre. E siamo soltanto a metà giornata, cominciata allo scoccare della mezzanotte in Cina (alle 17 di domenica 10 novembre in Italia), ma già il volume delle vendite vale circa due volte e mezzo quello del Black Friday e del Cyber Monday messi insieme. La stessa compagnia, in un comunicato pubblicato sul sito, riporta che soltanto nella prima ora di questa giornata dedicata allo shopping la piattaforma di pagamento Alipay ha registrato transazioni per un valore di oltre 12 miliardi di dollari. In base a un aggiornamento di Cnbc, poi, nelle prime nove ore si sono toccati i 23 miliardi di ...

DjChiamaItalia : Durante il Singles Day Alibaba ha ricevuto ordini per 1 miliardo. In 1 minuto - RollingStoneita : Tu hai già due mani, due piedi, almeno due idee per ogni problema. Sei una coppia perfetta. #SinglesDay - zestyanem : RT @DoraEbasta: Oggi è il singles day. OGGI. AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA! #Singl… -