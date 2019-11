Esperti del WWF provano a salvare piccoli di tartarughe marine in Puglia | il nido è

Il cambio dell’ora legato a problemi di salute - per gli Esperti va abolito : Secondo un editoriale pubblicato su Jama Neurology, il cambio dell’ora produce effetti negativi sulla salute che possono durare per diversi mesi da quando entra in vigore, e per questo andrebbe abolita: i ricercatori della Vanderbilt University e della University of Pennsylvania hanno passato in rassegna diversi studi sull’argomento, rilevando che il cambio dell’ora può essere associato ad un aumento del rischio di attacchi ...

La terra trema ancora : 5.1 della scala Richter. Gli Esperti : “La scossa più forte da anni” : La Bosnia viene sconvolta da un potentissimo terremoto. Siamo a 14 km da Turbet, 85 km a nordovest di Sarajevo, a una profondità di 5 km: questo è l’epicentro del sisma in Bosnia. La magnitudo è stata di 5.1 ed è stata avvertita anche in Serbia e Croazia. Come riferiscono i media regionali, la scossa è stata avvertita distintamente anche a Sarajevo e Tuzla. Si tratta, osservano i media, del terremoto più forte registratosi in ...

Masterclass - su Loft in esclusiva le lezioni degli Esperti : Padellaro e D’Onghia - Scanzi - Bucciarelli - Natangelo : Come individuare e sopravvivere alle fake news? Come scrivere un articolo musicale o un’intervista a una grande rock star? Come raccontare con le immagini gli scenari di guerra? E infine, come condensare gli eventi del giorno in una vignetta? A queste domande rispondono i migliori del loro campo con le “Masterclass”, il nuovo format realizzato da Loft Produzioni. Antonio Padellaro e Silvia D’Onghia ci conducono nel mondo ...

Modena capitale della Riabilitazione Cardio-Respiratoria - 1° Convegno Interregionale di Esperti di cardiologia e pneumologia riabilitativa : Il primo Convegno per gli esperti delle malattie di cuore e polmoni si terrà venerdì 25 ottobre a partire dalle 9:30 nell’auditorium Francesco Nobile dell’Ospedale Privato Accreditato Villa Pineta (Gaiato di Pavullo n/F – Modena). In quella occasione medici specialisti e docenti universitari dell’Emilia Romagna, con la presenza ed il contributo di un gruppo di clinici ed esperti della Lombardia, si incontrano per fare luce sullo stato ...

Colite ulcerosa - malattia di Crohn : cosa mangiare se l’intestino si infiamma? Pasta - latte - carne o frutta? La parola agli Esperti dell’Humanitas : Il termine IBD (malattia infiammatoria idiopatica intestinale) si riferisce a due malattie, la Colite ulcerosa e il Morbo di Crohn, che ogni anno colpiscono circa 9 italiani su 100.000. La Colite ulcerosa è essenzialmente, una malattia della mucosa rettale che può interessare tutto il colon con caratteristica di continuità. Il Morbo di Crohn è invece un processo infiammatorio che può interessare qualsiasi tratto del canale alimentare, è questo ...

Alitalia - Lufthansa si propone come partner per tagliare fuori Delta. Patuanelli : “Non sono sponsor di nessuno”. Benetton : “Sono Esperti” : Lufthansa tenta di tagliare fuori Delta Airlines dal salvataggio di Alitalia, approfittando delle frizioni tra la compagnia americana e gli altri attori della newco che entro il 15 ottobre dovrebbe presentare un’offerta vincolante di acquisto per assicurarsi la compagnia di bandiera. Il vettore tedesco ha scritto una lettera a Ferrovie dello Stato, inviata per conoscenza anche al ministero dello Sviluppo Economico, dicendosi disponibile a ...

Tumori delle ghiandole salivari - Esperti a confronto in Sardegna : L’aggiornamento sui Tumori delle ghiandole salivari maggiori è il tema del congresso internazionale che si aprirà il 3 ottobre, alle ore 16, nella sala conferenze del Quartè Sayal ad Alghero. Una tre giorni, con chiusura lavori il 5 ottobre, in cui si alterneranno al tavolo dei relatori esperti provenienti dall’Isola, da oltre Tirreno, da varie parti d’Europa, dell’Asia e dagli Stati Uniti. L’obiettivo ...

Agenzie delle dogane - concorso per 40 funzionari Esperti : scadenza al 27 ottobre : L'Agenzia della dogane e dei Monopoli ha indetto un concorso pubblico per la ricerca di 40 funzionari doganali, esperti in analisi matematiche e statistiche. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27 settembre. Bando di concorso per 40 funzionari all'Agenzia delle dogane: prove d'esame, requisiti e titoli richiesti Per essere ammessi al concorso, i partecipanti devono possedere i requisiti generali previsti: essere cittadini ...

Gli Esperti : «Il ghiacciaio del Monte Bianco non è il solo a rischio» : Il caso del ghiacciaio Planpincieux, sul Monte Bianco, che rischia di crollare, non è l’unico in Italia. Ad allarmi come questo dovremo abituarci. Lo conferma Fabrizio De Blasi, ricercatore dell’Istituto Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che studia la storia e l’evoluzione dei ghiacciai italiani con il progetto Ice Memory. «Già nel corso dell’estate altri ghiacciai sommitali avevano dato segnali di ...

Diagnosi di Alzheimer dall’oculista? Esperti del sito ‘Dottore - ma è vero che?’ della Fnomceo fanno chiarezza : L’oculista può diagnosticare l’Alzheimer? La risposta a questa domanda arriva dagli Esperti del sito ‘Dottore, ma è vero che?’ della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo). “Se sospetti di soffrire di demenza senile, è sufficiente farti visitare da un oculista. Tra le non poche notizie strane che circolano a proposito della malattia di Alzheimer, questa è relativamente nuova ed è frutto di uno ...

Malattie della pelle : la guida degli Esperti del Bambin Gesù su come distrarre i bambini dal prurito : Roma – La dermatite atopica, patologia della pelle tra le più diffuse in età pediatrica, colpisce circa 1 Bambino su 5. Le ittiosi, gruppo di Malattie genetiche rare, a seconda della forma ne colpiscono da 1 su 3.000 a 1 su 200.000. Le caratteristiche comuni sono l’alterazione della barriera cutanea, la secchezza, il prurito e la necessità di cure continue. Sono croniche e incidono sulla qualità di vita dei pazienti e dei familiari per il ...