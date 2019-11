Diretta Atp Finals 2019 Medvedev Tsitsipas | Nadal Zverev streaming video tv

LIVE Federer-Thiem 5-7 5-4 - ATP Finals 2019 in Diretta : l’austriaco si aggiudica il primo set - nessun break nel secondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Risposta di dritto completamente sballata di Federer. 15-0 Servizio e dritto vincente di Thiem. 5-4 Volée di rovescio vincente di Federer. A-40 Risposta di dritto lunga di Thiem. 40-40 Rovescio lungo di Federer. 40-30 Dritto lungo di Federer. 40-15 Prima vincente di Federer. 30-15 Gran prima di Federer. 15-15 Risposta di rovescio lunga di Thiem. 0-15 Gran passante di rovescio vincente di ...

LIVE Federer-Thiem 5-7 4-4 - ATP Finals 2019 in Diretta : l'austriaco si aggiudica il primo set! : 4-4 Dritto in rete di Federer dopo un lunghissimo scambio. 40-30 Ancora servizio e dritto vincente di Thiem. 30-30 Servizio e dritto vincente di Thiem. 15-30 Gran volée di rovescio vincente di Federer. 15-15 Servizio e dritto vincente di Thiem. 0-15 Doppio fallo di Thiem, il primo del match. 4-3 Servizio e dritto vincente in contropiede di Federer. A-40 Rovescio lungo di Thiem. 40-40 Dritto in ...

LIVE Federer-Thiem 5-7 3-2 - ATP Finals 2019 in Diretta : l'austriaco si aggiudica il primo set! : 15-0 Dritto in rete di Federer. 3-2 Gran prima di Federer. 40-15 Dritto in rete di Federer. 40-0 Risposta di dritto in rete di Thiem. 30-0 Servizio e smash vincente di Federer. 15-0 Ace di Federer. 2-2 Smash vincente di Thiem che si salva. A-40 Altra prima vincente di Thiem. 40-40 Rovescio largo di Thiem. A-40 Prima vincente di Thiem. 40-40 Gran difesa di Thiem che poi gioca un gran dritto ...

LIVE Federer-Thiem 5-7 2-1 - ATP Finals 2019 in Diretta : l'austriaco si aggiudica il primo set! : 0-15 Rovescio lungo di Thiem. 2-1 Servizio e dritto vincente di Federer. 40-30 Prima vincente di Federer che si carica "Let's go!" 30-30 Ace di Federer. 15-30 Thiem fa buona guardia a rete e chiude con la volée di rovescio. 15-15 Doppio miracolo di Federer che chiude con la volée di dritto. 0-15 Gran risposta e passante di rovescio vincente di Thiem. 1-1 Dritto largo di ...

LIVE Federer-Thiem 5-7 1-0 - ATP Finals 2019 in Diretta : l'austriaco si aggiudica il primo set! : 40-30 Risposta di dritto in rete di Federer. 30-30 Dritto in rete di Thiem. 30-15 Prima vincente di Thiem. 15-15 Risposta di dritto lunga di Federer. 0-15 Passante di rovescio lungo di un soffio di Thiem. 1-0 Prima vincente di Federer. 40-15 Rovescio in rete di Thiem. 30-15 Passante di rovescio vincente di Thiem. 30-0 Gran prima di Federer. 15-0 Stop volley di rovescio vincente di Federer. 5-7 ...

LIVE Federer-Thiem 5-5 - ATP Finals 2019 in Diretta : un break per parte nel primo set! : 0-15 Rovescio in rete di Federer. 5-5 Gran prima di Thiem. 40-30 Passante di rovescio vincente di Federer dopo un miracolo in volée di dritto di Thiem. 40-15 Risposta di dritto in rete di Federer. 30-15 Gran risposta di dritto di Federer. 30-0 Non riesce a rispondere su una prima al corpo Federer. 15-0 Prima vincente di Thiem. 5-4 Passante di dritto in fondo alla rete di Thiem. 40-15 Passante ...

LIVE Federer-Thiem 4-3 - ATP Finals 2019 in Diretta : un break per parte nel primo set! : 30-15 Dritto lungo di Federer. 15-15 Gran risposta di dritto di Federer, sbaglia Thiem. 15-0 Risposta di rovescio lunga di Federer. 4-3 Servizio e dritto vincente sulla riga di Federer! 40-0 Stupenda volée di rovescio di Federer all'incrocio delle righe! 30-0 Servizio, dritto e smash vincente di Federer. 15-0 Grande scambio chiuso col dritto vincente da Federer! 3-3 Attacca Thiem, ...

LIVE Federer-Thiem 3-2 - ATP Finals 2019 in Diretta : un break per parte nel primo set! : 40-0 Altra prima vincente. 30-0 Prima vincente di Thiem. 15-0 Dritto in rete di Federer dopo un lunghissimo scambio. 3-2 Risposta di dritto lunga di Thiem. 40-15 Servizio e dritto vincente di Federer. 30-15 Stecca un dritto Thiem. 15-15 Prima vincente di Federer. 0-15 Gran lob vincente di dritto di Thiem! 2-2 Gran rovescio di Federer, mette in corridoio il dritto Thiem! 40-A Rovescio in rete ...

LIVE Federer-Thiem 1-2 - ATP Finals 2019 in Diretta : è cominciato il match e l'austriaco è già avanti di un break! : 0-15 Dritto largo di Thiem. 1-2 Ace di Federer. 40-0 Servizio e dritto vincente dopo due prime di servizio vincenti. 0-2 Thiem tiene il servizio. 30-15 Altra volée di rovescio in rete di Federer. 15-15 Dritto vincente di Federer. 15-0 Prima vincente di Thiem. 0-1 Butta largo il dritto Federer, immediato break! 30-40 Servizio e dritto vincente di Federer. 15-40 Passante di dritto lungo di ...

LIVE Berrettini-Djokovic - Atp Finals 2019 in Diretta : 2-6 - 1-6 dominio del serbo a Londra : E' tutta per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. Finisce in 1 ora e 3 minuti il match tra Djokovic e Berrettini: 6-2 6-1 per il n.2 del mondo. dominio del serbo e l'azzurro ha potuto fare decisamente poco al cospetto del Nole di oggi. Il romano ha pagato dazio in termini emotivi, ma anche per merito per l'asso nativo di Belgrado. Tuttavia, il torneo di ...

LIVE Berrettini-Djokovic - Atp Finals 2019 in Diretta : 2-6 - 0-2 e il serbo scappa anche nel 2° set : Il serbo vola sul 3-0 nel secondo set e la partita sembra davvero indirizzata! Matteo al servizio 40-15 Altro dritto out di Berrettini, al cospetto di uno Djokovic devastante. 30-15 Peccato! Dritto ad incrociare out di Berrettini. 15-15 Quarto ace della partita per Djokovic: traiettoria esterna. 0-15 Buona risposta di dritto di Berrettini con il dritto. Secondo doppio fallo di Berrettini e 2-0 ...

LIVE Berrettini-Djokovic - Atp Finals 2019 in Diretta : 2-6 - il serbo in scioltezza conclude il primo set : Vantaggio Djokovic, un muro il serbo che non viene piegato dai dritti potenti di Berrettini. 40-40 Smorzata di Djokovic che punisce un Berrettini un po' incerto sul da farsi. 40-30 Bravissimo Berrettini! Si gira molto bene sul dritto e poi smash risolutivo, dopo che Djokovic ancora una volta gli ha fatto fare una giocata in più. 30-30 Doppio fallo per l'azzurro, costretto a forzare ...

LIVE Berrettini-Djokovic - Atp Finals 2019 in Diretta : 2-5 - c'è il break del serbo nel 1° set : Stecca con il dritto Berettini e 5-2 per il serbo. L'azzurro andrà a servire per rimanere nel 1° set. 40-30 Troppo lento nella risposta Matteo, contro una seconda che rimbalzava molto di Djokovic 30-30 Prova ad uscire sulla diagonale di rovescio Matteo, ma il lungolinea è in rete. 15-30 Largo il dritto anomalo di Djokovic. 15-15 Stavolta non tiene lo scambio Berrettini, colto alla ...

LIVE Berrettini-Djokovic - Atp Finals 2019 in Diretta : 1-2 - nessun break nel primo set : 30-15 Eccede con il dritto Matteo sulla seconda di Nole ma out. 15-15 Servizio vincente esterno di Djokovic e out il rovescio dell'azzurro. 0-15 Ottimo dritto incrociato di Matteo e cross stretto di dritto di Djokovic in rete. Berrettini comunque non si fa impressionare ed ottimo servizio esterno. 2-2 in questo primo set. Nole va a servire. 40-30 Sbaglia ancora con il rovescio incrociato ...