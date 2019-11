Battaglie comuni contro destre e nazionalismi | Zingaretti incontra Clinton

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 11 novembre 2019) Nicolaè a New York per confrontarsi con i dem americani. Hato l’ex presidente degli Stati Uniti Bill. “Oggi a New York per la mia prima visita negli Stati Uniti da segretario del PD. Saranno due giorni ricchi di incontri in primo luogo con i Democratici Americani. Oggi Bill, poi Bill De Blasio, nel pomeriggio l’assemblea con il circolo Pd New York e domani sarò a Washington. Al centro degli incontri, Europa e rapporto con gli Usa,lee i. Noi ci siamo. All over the world to change it”, ha scritto su Facebook il segretario del Pd.

