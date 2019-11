Ascolti tv 10 novembre | Nozze romane vs La Caccia-Monteperdido | i dati

Ascolti TV | Domenica 10 novembre 2019. La Caccia parte con l’11.7%. Rai1 (11.3%) e Rai3 (2.2%) crollano e Fazio ne approfitta (9.7%-10.5%). Le Iene 12.6%. Juve-Milan 10.4% : La Caccia , Megan Montaner Nella serata di ieri, Domenica 10 novembre 2019, su Rai1 Nozze Romane ha conquistato 2.554.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Canale 5 la prima puntata di La Caccia – Monteperdido ha raccolto davanti al video 2.544.000 spettatori pari all’11.7% di share (presentazione di 8 minuti: 2.195.000 – 8.6%). Su Rai2 Che Tempo Che Fa, con ospiti come Antonio Albanese e Stefano De Martino, ha ...

Ascolti TV | Social Auditel 9 novembre 2019 : Tu si que vales è padrone del sabato sera - boom di Tweet per i conduttori : Social Auditel 9 novembre 2019 : Tu si que vales primo trend italiano, i conduttori vanno in tendenze con numerosi Tweet Tu si que vales , campione di Ascolti tv del sabato sera , continua a rendere con ...

Ascolti tv 8 novembre - Tale e Quale trionfa - lieve calo per Fiorello : i dati : Ascolti tv 8 novembre 2019, ecco chi ha vinto la serata tra Tale e Quale Show e L’Isola di Pietro Oh, la settimana è finalmente terminata! Oggi è sabato e ieri…era venerdì! E dunque ieri sera la televisione ha fatto un’ottima compagnia agli italiani, visto che ogni canale proponeva qualcosa di interessante e divertente. Su […] L'articolo Ascolti tv 8 novembre, Tale e Quale trionfa, lieve calo per Fiorello: i dati proviene ...