Allerta maltempo al Centro Sud | domani scuole chiuse in diverse città

Maltempo : domani scuole chiuse a Caltagirone - Allerta rossa : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – Il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo, d’intesa con l’assessore alla Protezione civile Francesco Caristia, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, martedì 12 novembre. La protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo rossa per domani sulla Sicilia orientale. Dal municipio si raccomanda prudenza ai cittadini, e li si invita a limitare ...

Maltempo : Allerta rossa su Pozzallo - domani scuole chiuse : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - allerta rossa oggi pomeriggio e domani sul Comune di Pozzallo, nel ragusano. A seguito dell’avviso regionale della Protezione Civile,il sindaco Roberto Ammatuna ha emanato un'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani e il grupp

Maltempo : domani Allerta arancione su Palermo : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) - Continua anche domani l'allerta arancione su Palermo. La Protezione Civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, martedì 12 novembre. Il servizio di Protezione Civile del Comune ha r

Maltempo - scuole chiuse martedì 12 novembre per Allerta meteo : le città interessate : scuole chiuse per Maltempo domani 12 novembre in Sicilia, Calabria e Puglia. La perturbazione proveniente dall'Africa sta flagellando il Sud Italia con temporali, raffiche di vento e mareggiate. La protezione civile ha diramato un'allerta meteo di colore rosso su diverse regioni del Sud. Gli istituti scolastici resteranno chiusi a Catania, Acireale, Trapani, Taranto, Crotone, Reggio Calabria e Catanzaro.Continua a leggere

Maltempo : Allerta rossa - domani a Noto scuole chiuse : Palermo, 11 nov. (Adnkronos) – scuole, cimitero, impianti sportive e ville comunali chiuse domani, martedì 12 novembre, a Noto, in provincia di Siracusa, a causa del Maltempo. Dopo l’allerta rossa diffusa dalla Protezione civile regionale sulla Sicilia orientale, il sindaco Corrado Bonfanti ha emesso un’apposita ordinanza con la quale invita anche “i cittadini a muoversi con prudenza e a limitare gli spostamenti se non ...

Allerta Meteo Lazio : maltempo da domani per 18 ore : “Il Centro funzionale regionale rende noto che il dipartimento della Protezione civile ha emesso oggi un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con le seguenti indicazioni: dal pomeriggio di domani, martedi’ 12 novembre e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni, anche a carattere di rovescio, specie settori meridionali. Venti da forti a burrasca, sud-orientali sui settori tirrenici. I fenomeni saranno ...

Stato di Allerta rossa - allarme a Pozzallo per maltempo : maltempo, Stato di allerta rossa "allarme" a Pozzallo per il pomeriggio di oggi 11 novembre e per tutta la giornata di domani 12 novembre 2019.

Maltempo - Allerta a Roma : Capitale in tilt tra allagamenti - traffico e metro bloccata : Alla prima vera giornata di pioggia autunnale che da questa mattina cade ininterrottamente sulla città, Roma si ritrova nel caos, tra strade allagate e tombini ostruiti che stanno causando lunghi ingorghi automobilistici e disservizi su tutta la rete del trasporto pubblico. Al momento sono segnalate lunghe code sulla Tangenziale Est, nel tratto tra viale Castrense e lo svincolo per l’A24, per la chiusura di un tunnel dovuta ad un ...

Maltempo Puglia - Allerta meteo per domani : previsti forte vento e temporali : allerta arancione per rischio idrogeologico per temporali e vento localizzato su tutta la Puglia da questa sera alle 20 e per le successive 24 ore. Rischio idraulico su bacini del Lato e del Lenne, del Candelaro, Cervaro e Carapelle e del Basso Ofanto. Le precipitazioni, informa la Protezione civile regionale, saranno diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul settore Tarantino della Puglia, con quantitativi ...

Allerta forte maltempo a Modica : sospese attività pomeridiane : Allerta meteo Modica, sospese le attività didattiche pomeridiane. A causa del peggioramento delle condizioni meteo previsto nelle prossime ore