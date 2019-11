Malore in vacanza | morto Andrea Landello noto ristoratore di Lignano

Lucca : è morta Sofia - la 12enne colta da Malore in piscina mentre era in vacanza con i genitori : È morta questo pomeriggio all'Opa di Massa Sofia Bernokopf, la bimba di 12 anni colta da un malore mentre si trovava nella piscina idromassaggio dello stabilimento balneare Texas di Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, dove si trovava in vacanza insieme ai genitori. La piccola, andata in arresto cardiaco, era stata subito soccorsa e rianimata dopo la tragedia, avvenuta lo scorso sabato mattina, ma le sue condizioni erano apparse già ...