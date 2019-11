LIVE Ciclocross | Europei 2019 Elite in DIRETTA | Kastelijn sola in testa | Eva Lechner

Fonte : oasport

(Di domenica 10 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.27a 15″ da. Worst a 22″. La battistrada ha rallentato, ma, ormai, manca poco. 14.25 Verdonschot raggiunge Arzuffi e Cant. Con loro anche Kaptheijns 14.23 Arzuffi sta andando a riprendere Cant che è 4ª. 14.22ormai è avviata verso la Vittoria. Lotta trae Worst per la seconda piazza. Arzuffi quinta. 14.20 ULTIMO GIRO! 14.18gestisce il vantaggio su. Eva, ad ogni modo, sta guadagnando su Worst. 14.16a 18″ da. Worst a 25″. 14.14sta mettendo in grande difficoltà la campionessa d’Europa in carica Annemarie Worst. 14.12ha un vantaggio già molto importante. Intanto Cant stacca Arzuffi e riprende Van Loy. Alice Maria, comunque, è vicina all’iridata. 14.10ha ripreso Worst ed è seconda. 14.07...

zazoomnews : LIVE Ciclocross Europei 2019 Elite in DIRETTA: scendono in pista le donne Arzuffi e Lechner sognano l’oro -… -