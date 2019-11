Liliana Segre | Decaro Anci chiama a raccolta tutti i sindaci d' Italia | I partiti

Giorgia Meloni : "Sull'applauso negato a Liliana Segre non cambio idea. Ma tutti dobbiamo proteggerla" : Non cambia idea Giorgia Meloni sul negato applauso a Liliana Segre. "Nel contrasto dell'antisemitismo noi di Fratelli d'Italia siamo totalmente a disposizione e non da oggi" e "la senatrice Segre, per la quale ho un enorme rispetto", dice la leader di FdI in una intervista al Corriere della Sera, "v

Noemi Di Segni : "Non si tratta di difendere Liliana Segre - ma l'Italia che non si china all'odio razziale e antisemita" : “È profondamente sbagliato parlare, discutere, polemizzare sulla ‘commissione Segre’, personalizzando così qualcosa che non riguarda una singola, sia pur autorevole, personalità. Perché quella contro l’odio è una commissione-Italia, che intende indagare su un virus, quello dell’odio razziale e antisemita, che riguarda tutti noi, cittadini italiani, e non solo noi ebrei ...

La7 - Gruber contro Salvini : “Si paragona a Liliana Segre - ma come si permette? Ha sdoganato linguaggio violento - dunque la violenza” : “Matteo Salvini paragona se stesso e la sua biografia a quella di Liliana Segre. paragona le minacce che ha ricevuto lui con quelle indirizzate alla senatrice a vita. Ma come si permette?”. Sono le parole della giornalista e conduttrice Lilli Gruber, ospite di Diego Bianchi a Propaganda Live,su La7, in riferimento ai commenti del Segretario della Lega sulla scorta a Liliana Segre. “Ha sdoganato un linguaggio violento. E dunque ...

Liliana Segre - Meloni a Saviano : 'Ora basta - tuo odio sconfitto ad ogni elezione' : Continuano a restare sulle prime pagine dell'attualità politica le questioni legate agli insulti antisemiti piovuti nei confronti della senatrice Liliana Segre. Roberto Saviano è stato protagonista di un tweet particolarmente duro, additando le responsabilità del clima di intolleranza a figure politiche come Matteo Salvini e Giorgia Meloni. La replica della leader di Fratelli d'Italia è stata particolarmente dura, considerando che l'ha invitato ...

Milano - imbrattato il Giardino dei Giusti. La senatrice Liliana Segre lo aveva inaugurato un mese fa : La senatrice a vita Liliana Segre lo aveva inaugurato appena un mese fa e ora i vandali lo hanno preso di mira: hanno imbrattato con della vernice rossa l’illuminazione dell’anfiteatro del Giardino dei Giusti a Milano e scritto sulla segnaletica “Via le ruspe dal Monte Stella”. A denunciare l’accaduto è stato sabato mattina il presidente del Municipio 8, Simone Zambelli, annunciando un esposto contro ignoti anche sulle ...

Saviano durissimo : "Salvini e Meloni ci fate schifo - la scorta a Liliana Segre è colpa vostra" : "Siamo diventati un Paese pericoloso". Lo scrittore attacca i leader di Lega e Fratelli d'Italia. Roberto Calderoli...

Franceschini ripristina fondo da 25 milioni al museo dell’ebraismo : “Lo dobbiamo a Liliana Segre” : "Lo dobbiamo a Liliana Segre, a lei personalmente e a quello che rappresenta. La conoscenza è il migliore antidoto contro odio e intolleranza": così il ministro per i Beni e le Attività culturali, Dario Franceschini, ha annunciato la reintroduzione (dopo lo stop del governo Conte I) del fondo da 25 milioni di euro per il museo dell'ebraismo di Ferrara.Continua a leggere

Da “la vedrò più avanti" a "rimanga nel privato”. Salvini alimenta il giallo sul suo incontro con Liliana Segre : Per tutta la giornata l’incontro fra la senatrice a vita, Liliana Segre, e Matteo Salvini assume i contorni di un giallo. C’è stato o non c’è stato? Uno dei figli della Segre al Corriere della Sera aveva ammesso il vis a vis: “Un incontro privato che tale doveva restare. Da parte nostra manteniamo un totale impegno alla riservatezza”. Ma chi ha diffuso la notizia? Di buon mattino il Capitano leghista ...

Vandalizzato il Giardino dei Giusti inaugurato da Liliana Segre : "Sono peggio dei fascisti" : L'anfiteatro del Giardino dei Giusti di Milano, da poco riqualificato e inaugurato alla presenza della senatrice a vita...

Salvini : “Attacchi a Liliana Segre? Non ho minimizzato. Io ho ricevuto un altro proiettile - non piango” : “Le minacce a Liliana Segre? Come quelle che ricevo io ogni giorno sono gravissime“. E ancora: “Sono solidale con la senatrice a vita, ma è assurdo che ci siano minacce di morte di serie A e di serie B“. Nei giorni scorsi, dopo la notizia dell’assegnazione di una scorta a Liliana Segre, il leader della Lega, Matteo Salvini, aveva inizialmente minimizzato la vicenda, salvo aggiustare il tiro dopo le polemiche ...

Matteo Salvini sull'incontro con Liliana Segre : "Più avanti". Poi rivela : "Ricevuto altro proiettile" : Matteo Salvini ha smentito un suo incontro con Liliana Segre, come riportato da Repubblica: "L’incontro l’avrò più avanti". Lo ha specificato a margine della visita a Eicma in Fieramilano a Rho. "Io gli incontri che ho li comunico, gli incontri che non comunico io per quanto mi riguarda non ci sono"

Liliana Segre - Salvini smentisce l’incontro : “Ci sarà - ma più avanti”. Franceschini : “Riattivati 25 milioni per Museo dell’ebraismo di Ferrara” : Matteo Salvini smentisce di aver incontrato, nella serata di venerdì, la senatrice a vita Liliana Segre, vittima di minacce e offese sui social che hanno giustificato la scelta del prefetto di Milano, Renato Saccone, in accordo con il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, di affidarle la scorta. L’ex titolare del Viminale, ai microfoni dei giornalisti che lo hanno incontrato al suo arrivo a Eicma, ha smentito la notizia diffusa ...

Salvini smentisce l’incontro con Liliana Segre : “La vedrò più avanti” : Il Segretario della Lega ha smentito di aver incontrato la senatrice a vita Liliana Segre ieri pomeriggio: "Io gli incontri che ho li comunico, gli incontri che non comunico io per quanto mi riguarda non ci sono”. Poi Salvini ha aggiunto: "A me è appena arrivato un altro proiettile. Non piango. In un Paese civile non dovremmo rischiare né io né la Segre”.Continua a leggere

Il sindaco di Arenzano : "Cittadinanza onoraria a Liliana Segre" : La proposta discussa entro fine mese. Il primo cittadino Luigi Gambino: "Mio padre fu deportato a Mauthausen"