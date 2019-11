Cosa sta succedendo in Forza Italia dopo l' incontro tra Carfagna e Berlusconi

Juric : “La Juve ha qualCosa in più tecnicamente. L’Inter è più tosta” : Ai microfoni di Sky, nel post partita di Inter-Verona, l’allenatore del Verona Ivan Juric. “Penso che abbiamo dato il massimo in questo momento. Il primo tempo lo abbiamo pensato così. Nel secondo tempo volevamo alzare un po’ in più quando si poteva, un po’ di ripartenze le potevamo fare meglio ma L’Inter è una squadra forte. In questo momento era difficile per noi. I miei ragazzi hanno dato tutto, va bene. Dispiace un po’ prendere gol così, ma ...

Busta paga 2020 e buoni pasto : Cosa cambia per i dipendenti pubblici e privati : Busta paga 2020 e buoni pasto: cosa cambia per i dipendenti pubblici e privati In arrivo diverse novità riguardanti i lavoratori dipendenti con la prossima manovra: il taglio del cuneo fiscale avrà delle ripercussioni sulla Busta paga mentre si attendono nuove disposizioni anche sui buoni pasto. Busta paga: come funzionerà il taglio del cuneo fiscale? Per la riduzione del cuneo fiscale il governo stanzierà 3 miliardi nel 2020, nel ...

Vilma D’Addario - rivalità e amicizie del Collegio 4 : “Questa Cosa mi ha scioccata” : Il Collegio 4, Vilma D’Addario racconta il suo periodo nella scuola Vilma Maria D’Addario è senz’altro una delle allieve più in vista del Collegio 4 e nell’ultima puntata andata in onda su Rai Due si è fatta notare per aver preso posizioni durissime contro il maschilismo e le idee anacronistiche di alcuni suoi compagni; a intervistarla […] L'articolo Vilma D’Addario, rivalità e amicizie del Collegio 4: ...

Quattro roghi in sei mesi - Cosa sta succedendo a Centocelle : Alle Quattro di sabato notte il rogo divampato nel Baraka Bistrot, locale notturno con attenzione alla musica jazz in via dei Ciclamini a Centocelle, periferia della prima cintura urbana, ha fatto ricordare agli abitanti più anziani della zona i fantasmi di decenni bui - fatti di episodi di sangue legati a malavita locale e terrorismo - che apparivano ormai alle spalle. Per la quarta volta negli ultimi 6 mesi infatti un locale serale ha ...

Roma - a fuoco un altro locale a Centocelle. Il proprietario del Baraka Bistrot : “Questa Cosa è più grande di me” : Un altro locale incendiato a Centocelle. Questa volta è toccato al Baraka Bistrot, in via dei Ciclamini, a due passi dal centro sociale Forte Prenestino e a La Pecora Elettrica, la libreria-Bistrot che è stata colpita, sempre con un incendio doloso, appena tre giorni fa. “Abbiamo chiuso verso le 3 ieri notte e alle 4 l’allarme ci ha chiamato” ha affermato il proprietario Marco Nacchia che aveva rilevato il locale solo a ...

Conte fa la Cosa giusta : Scarmigliato, faccia tesa, rughe scavate dalla luce della realtà invece di quella delle curate riprese tv, finalmente l’Avvocato che siede a Chigi, è apparso una persona. È uscito dal suo Palazzo senza nessuna regia preventiva, senza avvertire nessuno dei membri del suo governo (almeno, finora questo ci dicono), ed è andato a Taranto. Dove si è ritrovato preso nel gorgo delle tante facce della ...

"No allo scudo" - "Cosa fate?" Conte contestato a Taranto : Angelo Scarano Il premier incontra i dipendenti dell'ex Ilva che lo Contestano. E la trattativa con ArcelorMittal resta in alto mare La trattativa tra il governo e ArcelorMittal per il futuro dell'ex Ilva è in alto mare. L'esecutivo non riesce a trovare la quadra per riaprire la partita e il contratto a quanto pare potrebbe essere un assist per la stessa ArcelorMittal. Il premier ha però deciso di andare a Taranto per incontrare i ...

"No allo scudo" - "Cosa fate?" Conte cotestato a Taranto : Angelo Scarano Il premier incontra i dipendenti dell'ex Ilva che lo Contestano. E la trattativa con AccelorMittal resta in alto mare La trattativa tra il governo e AccelorMittal per il futuro dell'ex Ilva è in alto mare. L'esecutivo non riesce a trovare la quadra per riaprire la partita e il contratto a quanto pare potrebbe essere un assist per la stessa AccelorMittal. Il premier ha però deciso di andare a Taranto per incontrare i ...

Cosa c’è stasera in TV : Un documentario di Ezio Mauro sui 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino, la finale di "Tale e quale show" e i soliti programmi del venerdì sera

Colton Haynes in Arrow 8 veste i panni di Jason : Cosa ne è stato di Roy Harper? : Colton Haynes in Arrow 8 è pronto a dare vita ad un altro personaggio? Non sappiamo bene cosa lo abbia spinto a ritrovarsi dall'altra parte del mondo sotto falso nome, ma quello che è certo è che il novello Jason, così sembra si faccia chiamare, si troverà presto faccia a faccia con Oliver e i suoi. Questo mostrano le foto del prossimo episodio di Arrow 8 che porterà il nostro doppio team addirittura in Russia per mettere insieme il concegno ...

“Barbara stai male?” - poi l’annuncio della D’Urso in diretta tv : “Ecco Cosa mi succede” : Impossibile nascondere qualcosa al pubblico di Barbara D’Urso: si accorgerebbero di tutto, anche di un piccolo cambiamento di voce. Lei, la Barbarona nazionale è molto amata dal pubblico ogni giorno tiene alto lo share con il suo Pomeriggio Cinque. Nelle ultime ore è tornata al centro del gossip, perchè mostratasi al quanto sofferente nel corso dell’ultima puntata del suo programma pomeridiano, a causa di un problema alla bocca. Lo stato di ...

Che Cosa resta del Muro di Berlino : Nel senso del Muro vero e proprio, non metaforicamente: la città ne ospita ancora molte parti, per ricordare o conviverci

Mafia : arresto Nicosia - gip ‘gravissima infiltrazione Cosa nostra in apparati Stato’ : Palermo, 7 nov. (Adnkronos) – “Si deve sottolineare che nell’ambito del presente procedimento emergono elementi obiettivi in ordine a una gravissima infiltrazione di Cosa nostra nell’ambito degli apparati dello Stato, strumentalizzati per finalità apparentemente nobili, ma in realtà volti ad alleggerire il rigore della detenzione dei mafiosi e comunque a favorire i contatti tra i medesimi”. E’ quanto ...

Chef stellati - Cosa cucinano quando stanno con gli amici : Che cosa cucinano gli Chef stellati quando non lavorano nei loro ristoranti ma vedono gli amici per l’aperitivo? Se lo sono chiesti, e hanno tutte le risposte, Marco Bonaldo e Alessandro Maria Ferreri, gli autori di 15 Chef fuori posto (fotografie di Pierrick Verny, stylist Laurence Delannoy, Mondadori Electa, pagg. 160, 4,90 €). Il risultato è un libro da regalarsi adesso per fare bella figura da qui alla prossima estate, ...