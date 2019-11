Allerta maltempo | scuole chiuse domani 11 novembre a Ispica e Pozzallo

Allerta maltempo : arriva la Tempesta Mediterranea con pioggia e venti di burrasca : Entra nel vivo l'autunno anche al sud dell'Italia: dopo giornate di temperature decisamente fuori dalla media con punte prossime ai trenta gradi in alcune zone costiere, nelle ultime ore a fare visita è stato il primo freddo con la neve che è arrivata ad imbiancare alcune zone del meridione come la Sila crotonese. Non solo il primo freddo in questi giorni, anche la pioggia dovrebbe giungere nelle prossime ore con conseguenti potenziali disagi ...

Forte maltempo in arrivo in Sicilia : è Allerta arancione : Forte maltempo in arrivo per domani 11 novembre. la Protezione Civile ha annunciato una allerta meteo arancione. In arrivo un ciclone Mediterraneo

Allerta Meteo - Scuole Chiuse Lunedì 11 Novembre per il maltempo provocato dalla Tempesta Mediterranea : Allerta Meteo – La nuova violenta ondata di maltempo che sta iniziando a colpire l’Italia in queste ore con forti piogge in Sardegna, evolverà in una pericolosissima Tempesta Mediterranea nella giornata di domani, Lunedì 11 Novembre, per poi raggiungere il “clou” più estremo dopodomani, Martedì 12 Novembre. Le autorità competenti sono in pre-Allerta e aspettano, nel pomeriggio, l’emissione dei consueti bollettini e ...

Allerta Meteo - Uragano Mediterraneo in formazione : scenario DEVASTANTE per Lunedì 11 e Martedì 12 - maltempo distruttivo al Sud : Allerta Meteo – Splende il sole in questa Domenica di metà Novembre su gran parte d’Italia, abbiamo +21°C a Reggio Calabria e Siracusa, +20°C a Catania, Gallipoli e Monopoli. Nulla lascia presagire quanto accadrà nei prossimi due giorni proprio nelle Regioni del Sud, eppure in Sardegna ha già iniziato a piovere. Diluvia a Oristano dove sono caduti 13mm di pioggia e ci sono +11°C in pieno giorno, prime piogge anche a Sassari e ...

Allerta Meteo - sarà un Sabato pomeriggio di forte maltempo al Sud : il nowcasting e le previsioni per Domenica : Il maltempo che sta colpendo l’Italia si è spostato stamattina nelle Regioni del Sud dove si intensificherà nelle prossime ore. Oggi pomeriggio, infatti, forti piogge e temporali colpiranno Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia occidentale e gran parte della Sardegna. Qualche pioggia anche in Liguria e sull’arcipelago toscano, sull’isola d’Elba. I fenomeni più intensi, dopo aver colpito Malta in ...

Allerta Meteo Campania : ancora maltempo nelle prossime ore : La perturbazione che da giorni sta interessando la Campania continua a persistere sul territorio e si estende anche su settori che non erano inclusi nell’Allerta. Per questo motivo la Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’attuale criticita’ (con scadenza alle 9 di domani mattina) fino alle 12 di domani (quindi di ulteriori 3 ore) estendendola, a partire dalle 18 di oggi, anche alla zona 2 (Alto Volturno e ...

Maltempo - è Allerta arancione su centro e levante della Liguria. Scuole : aperte a Genova - a Savona ingresso dalle 9. L'elenco con le decisioni dei Comuni : Per un miglioramento bisognerà aspettare perché anche la giornata di sabato sarà caratterizzata da Maltempo e instabilità

Maltempo Veneto : Allerta declassata da ‘arancione’ a ‘gialla’ sui settori nord-occidentali : “Sulla base dei fenomeni in atto e previsti la regione Veneto ha declassato per domani, sabato 9 novembre, il livello di allerta da ‘arancione’ a ‘gialla‘ sui settori nord-occidentali“. A renderlo noto è il Dipartimento della protezione civile, ricordando che “le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di ...

Maltempo - in Toscana Allerta gialla per rischio idrogeologico su costa e isole : In Toscana ancora tempo instabile per oggi, venerdì, con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale. Domani, sabato, residui fenomeni su Arcipelago, aree costiere e province meridionali. La Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice giallo, emesso ieri per rischio idrogeologico e temporali forti, fino alla mezzanotte di oggi in particolare sulle zone centro-meridionali della regione. Emesso ...

Maltempo Sardegna : Allerta declassata da arancione a gialla : E’ stata declassata da arancione a gialla l’allerta per rischio idrogeologico in Sardegna, nell’Iglesiente, il Logudoro, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso, prorogata fino alla mezzanotte di oggi per le precipitazioni sparse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, che stanno riguardando l’Isola da ieri notte. La Protezione Civile ha inoltre confermato l’allerta gialla per rischio idrogeologico sulla ...

Maltempo : Allerta meteo per piogge intense in Friuli Venezia Giulia : Forti precipitazioni a tratti a carattere temporalesco interesseranno il Friuli Venezia Giulia in questa giornata. Per questo motivo, fino alle ore 6 di domani mattina, la Protezione civile ha diramato un allerta di colore giallo. Fino alle ore 11, si legge nell’avviso, sono caduti fino a 50 mm sulle Prealpi Carniche, sulla laguna soffia Scirocco sostenuto con raffiche fino a 60 km/h. Nevica oltre i 1000 metri circa in Carnia verso il ...

Maltempo sotto controllo in Alto Adige ma permane l’Allerta meteo : “Il gruppo di valutazione dell’Agenzia della Protezione civile delle Provincia di Bolzano ha confermato lo stato di allerta fino alle 12 di sabato, dichiarato nei giorni scorsi in previsione dell’arrivo di ondata di Maltempo“, afferma il coordinatore Centro funzionale provinciale Willigis Gallmetzer. Gli esperti dei vari settori interessati (Ufficio idrografico, Ripartizione foreste, Bacini montani, Vigili del fuoco, ...

Il Maltempo flagella mezz’Italia - neve al Centro/Nord mentre al Sud splende il sole e fa caldo ma durerà poco : nuova Allerta Meteo per Sabato : E’ tornato il Maltempo sull’Italia Centro/settentrionale: forti piogge e temporali stanno colpendo Sardegna, Lazio, Toscana, Umbria e tutto il Nord. Dalla mezzanotte sono caduti 87mm di pioggia a Portogruaro, 76mm a Cabanne di Rezzoaglio, 74mm a Chiatri, 64mm a Pove del Grappa, 63mm a Lucca, 62mm a Lusiana e Piancavallo, 59mm a Viareggio, 58mm a Castagneto Carducci, 54mm a Camaiore e Brebbia, 53mm a San Giuliano Terme, 51mm a San ...

