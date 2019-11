Sinner ha vinto le Next Gen Atp Finals e sogna un posto tra i grandi del

Fonte : agi

(Di sabato 9 novembre 2019) Jannikhale Next Gen Atp Finals di Milano superando l'australiano Alex de Minaur, numero 18 della classifica ATP. Il 18enne azzurro, numero 95, succede così nell'albo d'oro al greco Stefanos Tsitsipas. Una vittoria netta quella del tennista azzurro che si è imper 4-2 4-1 4-2 (il punteggio nel torneo dedicato ai campioni di domani prevede i set "corti"). Un successo che corona una stagione di grande prestigio che si è conclusa con l'accesso, per la prima volta, tra i primi 100 giocatori del mondo, con la coppa alzata all'Allianz Cloud Palalido di Milano ma anche con la prima semifinale Atp ad Anversan e il primo matchin un Masters 1000 (Roma). Oltre a due titoli challenger (Bergamo e Lexington). Chi è JannikIl giovanissimo altoatesino di San Candido, che ha compiuto 18 anni ad agosto, ha avuto ...

WeAreTennisITA : J A N N I K S I N N E R! ?????? Ha partecipato grazie a una wild card, ha vinto perché è già un campione. Jannik… - SuperTennisTv : Il palazzetto in cui Federer vinse il suo 1° titolo #ATP... Il palazzetto in cui Sinner ha appena vinto il suo 1°… - WeAreTennisITA : Ore 21: Sinner vs de Minaur?? Jannik è il più giovane finalista delle @nextgenfinals, che gioca grazie a una wildca… -