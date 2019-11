Osvaldo Bevilacqua difende Richard Gere | “Giusto fare figli a 70 anni come me”

Fonte : gossipetv

(Di sabato 9 novembre 2019)ha avuto duea 70la scelta diè intervenuto a Italia Sì, il programma del sabato pomeriggio di Marco Liorni, perre l’ultima scelta di. Il divo di Hollywood sta per diventare di nuovo padre per la terza volta a 70. … L'articolo: “Giustoa 70me” proviene da Gossip e Tv.

Dansai75 : RT @marcoliorni: “È giusto far figli a 70 anni, come me” Osvaldo Bevilacqua ora a #italiasì - antonelli_1988 : RT @marcoliorni: “È giusto far figli a 70 anni, come me” Osvaldo Bevilacqua ora a #italiasì - marcoliorni : “È giusto far figli a 70 anni, come me” Osvaldo Bevilacqua ora a #italiasì -