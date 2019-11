LIVE Sinner-de Minaur 3-2 | Finale NextGen 2019 in DIRETTA | l’azzurrino gioca in maniera

LIVE Sinner-de Minaur 2-1 - Finale NextGen 2019 in DIRETTA : l’azzurrino tiene il servizio senza problemi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Prima radente e diritto vincente di Sinner. 15-30 L’azzurro attacca la rete: ottimo attacco dopo il rovescio lungolinea ma poi la stop volley si ferma sul nastro. 15-15 L’italiano non riesce a tenere lo scambio: diritto in rete. Loading… Loading… 15-0 Buona prima di Jannik Sinner. 2-2 Vince a zero il servizio il tennista australiano. 40-0 Che rischio ...

LIVE Sinner-de Minaur 1-0 - Finale NextGen 2019 in DIRETTA : l’azzurrino vuole entrare nella Storia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ottima prima dell’italiano. 1-1 Si salva de Minaur che esulta! Sinner prova ancora a spingere ma il diritto resta a rete: due palle break salvate da entrambi. 40-40 DIRITTO INCROCIATO FUORI DI POCO! Ancora Sinner prova un vincente ma esce di poco. 30-40 PALLA BREAK SINNER! CHE PASSANTE DI ROVESCIO! de Minaur sale a rete ma viene passato. 30-30 Ottima prima ...

LIVE Sinner-de Minaur 0-0 - Finale NextGen 2019 in DIRETTA : l’azzurrino vuole entrare nella Storia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 CHE RISPOSTA DI DE Minaur! Diritto in risposta pazzesco. 30-30 Ottima prima al corpo di Sinner e chiusura di rovescio. 15-30 de Minaur parte bene con il rovescio mettendo fuori ritmo Sinner. 15-15 Sinner domina lo scambio ma poi spara fuori con il diritto. 15-0 Ottima seconda dell’azzurro. 0-0 Si comincia a Milano! Buona Finale a tutti! Batte Sinner! INIZIO PRIMO SET 21.08 Alex de ...

LIVE Sinner-de Minaur - Finale NextGen 2019 in DIRETTA : l’azzurrino sogna il colpo a sorpresa contro l’australiano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-de Minaur – La presentazione della Finale Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale delle Next Gen ATP Finals 2019 di tennis tra il nostro Jannik Sinner e l’australiano Alex de Minaur. Si prevede un grande spettacolo all’Allianz Cloud di Milano, per un match ricco di fascino. Il 18enne nativo della Provincia di Bolzano ha dimostrato ...

LIVE Sinner-Kecmanovic 2-4 4-1 4-2 4-2 - Semifinale NextGen 2019 in DIRETTA : l’italiano conquista la finale! Domani - potrà alzare il trofeo contro De Minaur : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.27 Grazie a tutti per averci seguito ed appuntamento a Domani per la finale contro il #18 del mondo! 22.26 Jannik Sinner conquista la prima finale ATP all’età di 18 anni! L’italiano batte in rimonta 2-4 4-1 4-2 4-2 in un’ora e 15 minuti il serbo Miomir Kecmanovic: il #95 al mondo gioca in maniera sublime, e Domani, contro Alex De Minaur, si giocherà il titolo delle NextGen ...

LIVE Sinner-Kecmanovic 2-4 4-1 4-2 3-2 - Semifinale NextGen 2019 in DIRETTA : l’italiano può chiudere il match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE QUARTO SET 4-2 SERVE&VOLLEY E GAME SET AND MATCH SINNER! L’ITALIANO È IN FINALE! 40-0 Seconda profonda ed altri quattro match point! 30-0 Diritto di controbalzo di Sinner! 15-0 Gran diagonale di rovescio di Sinner che porta Kecmanovic all’errore. 3-2 Un po’ di braccino per Sinner e tanto coraggio da parte del serbo che annulla ben 3 match point. 40-40 Rovescio in ...

LIVE Sinner-Kecmanovic 2-4 4-1 4-2 0-1 - Semifinale NextGen 2019 in DIRETTA : l’italiano vince il terzo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Buona prima di Kecmanovic. 30-40 DUE PALLE BREAK PER SINNER! Il serbo decide di rischiare ma la scelta non paga. 30-30 Ottima risposta di diritto di Sinner: soffre Kecmanovic. 30-15 Prima solida del serbo. 0-15 Risponde bene Sinner che poi chiude a rete con la stop volley. 1-1 Sinner batte bene e si butta in avanti chiudendo con lo smash: solido e maturo sin qui. 40-30 Ancora una prima ...

LIVE Sinner-Kecmanovic 2-4 4-1 3-2 - Semifinale NextGen 2019 in DIRETTA : l’italiano può chiudere il terzo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Ottima diritto in avanzamento di Jannik Sinner: game cruciale. 0-30 Altro errore dell’italiano: diritto lungo del classe 2001. 0-15 Ottima risposta del serbo che manda fuori giri Sinner. 3-2 Ace esterno del #60 al mondo. 40-0 Buona prima del serbo. 15-0 Rovescio di Sinner in rete: buona prima del serbo. 3-1 Serve alla grande Sinner: Kecmanovic appeso ad un filo per il terzo ...

LIVE Sinner-Kecmanovic 2-4 4-1 2-1 - Semifinale NextGen 2019 in DIRETTA : break dell’italiano ad inizio terzo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 il serbo prova a restare attaccato al match ma con un break di svantaggio. 40-15 Bravo Kecmanovic che schiaccia a volo con il diritto sul lob di Sinner. 15-15 CHE PUNTO DI SINNER! Finta di palla corta, poi di diritto incrociato, per poi metterla lungolinea slice. Binaghi in tribuna approva. 15-0 Gran punto di Kecmanovic con il diritto angolato. 2-0 CHE RIMOMTA DI SINNER! STRAORDINARIO! Di ...

LIVE Sinner-Kecmanovic 2-4 2-1 - Semifinale NextGen 2019 in DIRETTA : inizio di secondo set a rilento! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-1 BREAK SINNER! ALTRO ERRORE DEL SERBO! Sinner può chiudere il set ora. 40-40 Rovescio lungo dell’italiano: altra chance. 30-40 DUE PALLE BREAK DI SINNER! Cala di ritmo Kecmanovic. 30-30 Seconda in kick del serbo e diritto incrociato. 15-30 Buon servizio di Kecmanovic. 0-30 Continua a spingere Sinner! Cambia ancora direzione, da diagonale a lungolinea con il diritto. 0-15 Gran rovescio ...

LIVE Sinner-Kecmanovic 2-4 1-0 - Semifinale NextGen 2019 in DIRETTA : il serbo domina e vince il primo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ottima prima dell’italiano. 1-1 Ace esterno e parità: equilibrio a Milano. 40-0 Ancora una risposta lunga dell’azzurro. 30-0 Buon servizio del serbo. 15-0 Sinner incappa in un altro errore: non riesce a tenere lo scambio. 1-0 Comincia male il serbo che parte con una serie di errori. 40-0 Buona prima dell’italiano. 30-0 Diritto lungo del serbo: Sinner ne deve ...

LIVE Sinner-Kecmanovic 1-2 - Semifinale NextGen 2019 in DIRETTA : break del serbo in avvio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-3 Confermato il break: Sinner vuole restare nel set. 40-30 Ottima risposta bloccata dell’italiano. 40-15 In allungamento, si difende bene Kecmanovic. 30-15 Risposta con il diritto angolato in avanzamento. 30-0 Sinner non riesce a rispondere profondo: servizio e diritto. 15-0 Ancora molto centrato il serbo con il diritto. 1-2 break KECMANOVIC! Il serbo ruba il servizio con un buon ...

LIVE Sinner-Kecmanovic 1-0 - Semifinale NextGen 2019 in DIRETTA : il classe 2001 vuole l’atto conclusivo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 CHE INIZIO DI SINNER! Vince a zero il primo turno di servizio cambiando ritmo con il rovescio lungolinea. 40-0 Serve&volley del classe 2001. 30-0 Amministra lo scambio l’italiano: Kecmanovic viene indotto all’errore. 15-0 Comincia benissimo Sinner che parte in maniera aggressiva con un diritto diagonale. 0-0 Si parte a Milano! Batte Sinner. INIZIO PRIMO SET 21.04 Tanta ...

LIVE Sinner-Kecmanovic 0-0 - Semifinale NextGen 2019 in DIRETTA : il classe 2001 vuole l’atto conclusivo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.02 Si parte con il riscaldamento. 20.59 Scendono sul terreno di gioco Sinner e Kecmanovic! 20.57 Tennisti pronti all’ingresso in campo. 20.55 C’è tanto entusiasmo a Milano per il grande torneo dell’italiano: il talento 18enne vuole continuare a sorprendere. 20.53 Gioco di luci al PalaLido che si scalda per l’ingresso di Sinner. 20.51 Il #95 al mondo vuole fare un ...