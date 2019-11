L' Ilva sia la prima sperimentazione del green new deal di cui tanto si parla

Sull’Ilva il governo invita all’unità del Paese (ma non è chiaro quale sia il piano) : Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha riferito alla Camera in merito alla situazione dell'ex Ilva. "Il governo è disponibile ha fare tutto il possibile per consentire ad Arcelormittal di garantire l'impegno al rispetto del piano industriale", ha detto il ministro, che ha poi invitato l'unità delle forze politiche sulla questione.Continua a leggere

Sondaggio di Masia - dopo l'Ilva i Cinque Stelle crollano : la cifra terrificante punisce Di Maio : La Lega cresce incessantemente. Gli ultimi sondaggi di Fabrizio Masia per Agorà premiano il partito di Matteo Salvini con un 34,2 per cento, esattamente 1,2 punti percentuali in più rispetto alla scorsa settimana. A seguire a ruota l'andamento crescente è Giorgia Meloni che vede Fratelli d'Italia at

Ilva - Mattarella teme l’effetto domino sulle imprese italiane : “Non possiamo permettercelo” : Ieri il premier Conte ha incontrato Mattarella al Quirinale per informarlo sullo stato dei negoziati con ArcelorMittal sul dossier dell'acciaieria di Taranto. Il Capo dello Stato si è detto preoccupato per il rischio occupazionale. Quindi ha lanciato un appello al governo: "Dovete sbrigarvi a risolvere la crisi dell’Ilva. Trovate il modo di uscirne in fretta, tenendo insieme il problema dell’occupazione e quello della continuità ...

Ex Ilva - colloquio Conte-Mattarella. Il premier incontra i sindacati e gli enti locali. Fico : “Stato sia unito - duri con ArcelorMittal”. : Le prime 24 ore dei due giorni indicati dal premier Conte per trovare una soluzione alla crisi dell’Ilva che rischia di lasciare senza lavoro 5mila persone sono state all’insegna degli incontri, politici, sindacali e istituzionali. La Regione Puglia, gli enti locali, i sindacati: nel giorno in cui il ministro Stefano Patuanelli ha detto in Aula che ArcelorMittal vinse la gara grazie all’offerta economica, il premier Giuseppe ...

**Ex Ilva : Conte - ‘istituzioni locali siano parti civili in contenzioso’** : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Chiedo alle istituzioni locali di sostenere, come parti civili, la difesa del Contenzioso”. La richiesta arriva dal premier, Giuseppe Conte, secondo quanto riferiscono fonti sindacali nel corso dell’incontro a Palazzo Chigi per fare il punto sulla vertenza ArcelorMittal L'articolo **Ex Ilva: Conte, ‘istituzioni locali siano parti civili in Contenzioso’** sembra essere il ...

Ex Ilva : Ilva As diffida A.Mittal da qualsiasi iniziativa cessione : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Vi diffidiamo dal voler desistere e, comunque, cessare i comportamenti sino ad oggi posti in essere e quelli preannunciati e, in particolare, dall’adottare qualsivoglia ulteriore azione di pregiudizio della tutela occupazione e reddituale dei dipendenti e dello strato degli impianti , riservandoci in difetto di ciò, nostro malgrado e senza ulteriore indugio, , di agire in ogni sede competente a ...

Ex Ilva - Conte su ArcelorMittal : “Non possiamo consentire che dall’Italia si venga e si vada via” : "Abbiamo messo sul tavolo lo scudo penale come primo argomento di conversazione: sull'immunità il governo è compatto", ha rassicurato Giuseppe Conte. Alla puntata di Porta a Porta in onda questa sera, il presidente del Consiglio si è mostrato fermo: "Chi viene in Italia deve rispettare le regole. Il governo non potrà mai accettare" le richieste di Arcelor Mittal.Continua a leggere

Sondaggio di Fabrizio Masia ad Agorà sull'Ilva : "Per la maggioranza degli italiani è colpa di questo governo" : Bastonata al governo dal Sondaggio di Emg Acqua illustrato in diretta da Fabrizio Masia ad Agorà su Raitre sulla vicenda dell'Ilva a rischio chiusura dopo che gli indiani di Arcelor-Mittal hanno ufficializzato al governo italiano la decisione di "recedere per giusta causa" e abbandonare lo stabilime

Ex Ilva : Patuanelli - ‘riteniamo non ci sia motivazione reale strutturale da parte Mittal’ : Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Riteniamo che non ci sia una reale motivazione strutturale” nella decisione di ArcelorMittal. Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri. L'articolo Ex Ilva: Patuanelli, ‘riteniamo non ci sia motivazione reale strutturale da parte Mittal’ sembra essere il primo su Meteo Web.

