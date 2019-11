Enduro | lunedì scatta il FIM World Trophy | la lista dei piloti convocati dal ct Cristian

Fonte : sportfair

(Di sabato 9 novembre 2019) Idella Maglia Azzurra sono arrivati all’Autodromo Internacional do Algarve (sede della manifestazione) ad inizio settimana per studiare al meglio le Prove Speciali Mancano ormai pochi giorni al via della FIM ISDE 2019, in programma a Portimão, in Portogallo, da11 a sabato 16 novembre. L’Italia schiererà le proprie squadre nel FIM, nel FIM Juniore nel Club Team Award. Il Commissario Tecnico FMI,Rossi, ha convocato: FIM: Matteo Cavallo (Sherco), Davide Guarneri (Honda), Rudy Moroni (Ktm), Thomas Oldrati (Honda). FIM Junior: Matteo Pavoni (Beta), Claudio Spanu (Husqvarna), Andrea Verona (TM). Club Team Award: Simone Cristini (Ktm), Manolo Morettini (Ktm), Enrico Zilli (Husqvarna). Franco Gualdi (Coordinatore ComitatoFMI) è il Capo della Delegazione italiana, di cui fanno parte anche il Membro del ...