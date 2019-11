Ascolti Tv | ' Tale e Quale Show' è il più visto del venerdì sera ' L' Isola di Pietro'

Ascolti tv 8 novembre - Tale e Quale trionfa - lieve calo per Fiorello : i dati : Ascolti tv 8 novembre 2019, ecco chi ha vinto la serata tra Tale e Quale Show e L’Isola di Pietro Oh, la settimana è finalmente terminata! Oggi è sabato e ieri…era venerdì! E dunque ieri sera la televisione ha fatto un’ottima compagnia agli italiani, visto che ogni canale proponeva qualcosa di interessante e divertente. Su […] L'articolo Ascolti tv 8 novembre, Tale e Quale trionfa, lieve calo per Fiorello: i dati proviene ...

Ascolti TV | Venerdì 8 novembre 2019. Tale e Quale 22% - L’Isola di Pietro 13.9%. Fiorello saluta con il 21.6% - Amadeus gongola (23.1%). Vita in Diretta leader (14.3%) : Carlo Conti e Roberta Bonanno (che imita Claudio Villa) Nella serata di ieri, Venerdì 8 novembre 2019, su Rai1 – dalle 21.47 alle 0.26 – la finale del torneo di Tale e Quale Show 9 ha conquistato 4.347.000 spettatori pari al 22% di share (qui i dati dello scorso anno). Su Canale 5 la fiction L’Isola di Pietro 3 ha raccolto davanti al video 2.964.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 ...

Ascolti TV | Venerdì 8 novembre 2019. Tale e Quale 22% - L’Isola di Pietro 13.9%. Fiorello saluta con il 21.6% - Amadeus gongola (23.1%) : Carlo Conti e Roberta Bonanno (che imita Claudio Villa) Nella serata di ieri, Venerdì 8 novembre 2019, su Rai1 – dalle 21.47 alle 0.26 – la finale del torneo di Tale e Quale Show 9 ha conquistato 4.347.000 spettatori pari al 22% di share (qui i dati dello scorso anno). Su Canale 5 la fiction L’Isola di Pietro 3 ha raccolto davanti al video 2.964.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 ...

Ascolti TV | Venerdì 8 novembre 2019. Tale e Quale Show 22% - L’Isola di Pietro 13.9% : Carlo Conti e Roberta Bonanno (che imita Claudio Villa) Nella serata di ieri, Venerdì 8 novembre 2019, su Rai1 – dalle 21.47 alle 0.26 – la finale del torneo di Tale e Quale Show 9 ha conquistato 4.347.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale 5 la fiction L’Isola di Pietro 3 ha raccolto davanti al video 2.964.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato .000 spettatori pari al % di share. A ...

Ascolti tv - Conti in vetta : ‘Tale e Quale Show’ batte ‘L’Isola di Pietro’ : La seconda puntata dedicata al Torneo dei Campioni ha confermato il gradimento del pubblico per il programma di Rai Uno che...

Ascolti tv venerdì 1 novembre 2019 : chi ha vinto tra Tale e Quale e L’Isola di Pietro : Ascolti tv venerdì 1 novembre 2019, chi ha vinto la sfida della prima serata: Tale e Quale Show convince anche col Torneo Gli Ascolti tv di venerdì 1 novembre 2019 premiano ancora una volta Tale e Quale Show, ma le sorprese non sono mancate anche nella programmazione del resto della giornata. Partiamo però con la […] L'articolo Ascolti tv venerdì 1 novembre 2019: chi ha vinto tra Tale e Quale e L’Isola di Pietro proviene da Gossip e ...

Ascolti TV | Venerdì 1 novembre 2019. Tale e Quale Show 19.4% - L’Isola di Pietro 13.4% - Quarto Grado 7% - It 6.5% - Crozza 5.2%. ViD 12.9% - Pomeriggio Cinque 12.7%-13.1% : Tale e Quale Show - Il Torneo - Jessica Morlacchi imita Loretta Goggi Su Rai1 Tale e Quale Show – Il Torneo ha conquistato 3.916.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Canale 5 L’Isola di Pietro 3 ha raccolto davanti al video 2822.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.104.000 spettatori pari al 4.6% di share e Criminal Minds ne ha interessati 768.000 (3.7%). Su Italia 1 It- Capitolo Uno ...

Ascolti TV | Venerdì 1 novembre 2019. Tale e Quale Show 19.4% - L’Isola di Pietro 13.4% - Quarto Grado 7% - It 6.5% - Crozza 5.2% : Tale e Quale Show - Il Torneo - Jessica Morlacchi imita Loretta Goggi Su Rai1 Tale e Quale Show – Il Torneo ha conquistato 3.916.000 spettatori pari al 19.4% di share. Su Canale 5 L’Isola di Pietro 3 ha raccolto davanti al video 2822.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.104.000 spettatori pari al 4.6% di share e Criminal Minds ne ha interessati 768.000 (3.7%). Su Italia 1 It- Capitolo Uno ...

Ascolti tv - dati Auditel del 25 ottobre vince Tale e Quale Show con Antonio Mezzancella : È Tale e Quale Show – Il Torneo, su Rai1, a conquistare la prima serata tv di ieri: il programma di Carlo Conti che nella serata di venerdì 25 ottobre ha visto la vittoria di Antonio Mezzancella nei panni di Ultimo, ha ottenuto 4 milioni 92mila spettatori, pari al 20.23% di share. Battuta su Canale 5 la fiction L’Isola di Pietro 3, con Gianni Morandi protagonista, che ha totalizzato 2 milioni 788mila spettatori con il 13.67% di ...

Ascolti TV | Social Auditel 18 ottobre 2019 : Tale e Quale Show conquista il trending topic con il vincitore Agostino Penna - L’Isola di Pietro parte bene con più di 3.000 Tweet : Social Auditel 18 ottobre 2019: Tale e Quale Show programma più seguito nel trending topic, L'Isola di Pietro 3 buon riscontro, record Bake Off Italia Il vincitore della nona edizione di Tale e Quale ...

Ascolti Tv : Tale e Quale conquista il prime time | 25 ottobre : Gli Ascolti TV della Rai mettono in luce Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti che ieri sera è andato in onda con la prima puntata de Il Torneo. 20,2% di share e 4 milioni e 92 mila spettatori per i trasformisti del Talent. Bene anche NCIS 16 in prima serata e L’Eredità nel preserale, con 4 milioni e 416 mila telespettatori e il 23,8% di share. Gli Ascolti TV dell’emittente pubblica accendono i riflettori anche su ...

Ascolti tv venerdì 25 ottobre 2019 : Tale e Quale stravince - L’Isola di Pietro in calo : Gli Ascolti tv del 25 ottobre 2019, chi ha vinto la sfida del venerdì sera I dati degli Ascolti tv di venerdì 25 ottobre 2019 incoronano ancora una volta Tale e Quale Show campione della serata. Il programma di Carlo Conti è imbattibile in questa stagione televisiva, questo è ormai un dato certo. Mediaset ha […] L'articolo Ascolti tv venerdì 25 ottobre 2019: Tale e Quale stravince, L’Isola di Pietro in calo proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv - Conti invincibile : 'Tale e Quale Show' in vetta con il Torneo dei Campioni : 4 milioni e il 20% di share per il programma in onda su Rai1. Netto il distacco con 'L'Isola di Pietro' su Canale 5

Ascolti TV | Venerdì 25 ottobre 2019. Il Torneo di Tale e Quale vince con il 20.2% - L’Isola di Pietro cala al 13.7% : L'Isola di Pietro 3 - Francesca Chillemi Su Rai1 Tale e Quale Show – Il Torneo ha conquistato 4.092.000 spettatori pari al 20.2% di share. Su Canale 5 L’Isola di Pietro 3 ha raccolto davanti al video 2.788.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.170.000 spettatori pari al 4.7% di share e Criminal Minds 909.000 (4.4%). Su Italia 1 Ghost Rider – Spirito di vendetta ha catturato ...