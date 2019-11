L' Isola di Pietro 3 | spoiler 4ª puntata | la figlia di Elena vuole andarsene

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 8 novembre 2019) Venerdì 8 novembre in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quartadella serie tv 'L'di3', la fortunatissima fiction che vede come protagonista Gianni Morandi nei panni del dottorSereni. Anche nel nuovo episodio, continueranno le indagini sul misterioso omicidio della giovane Chiara condotte da Valerio ed. Una svolta porterà Franco Portorico ad essere il principale indiziato, dopo il ritrovamento della presuntaLara in gravi condizioni. L'uomo sembrerà quindi nei guai, mentre Caterina comunicherà alla madreuna importante decisione riguardante il suo futuro con Leonardo.di, anticipazioni 4^: Franco indiziato dell'omicidio di Chiara Grande attesa per la messa in onda della quartadella terza serie dell''di', che sta catturando l'attenzione di tantissimi telespettatori che, settimana dopo ...

