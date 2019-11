Cup of China 2019 | Grand Prix pattinaggio artistico 9 novembre | orari delle gare e

Fonte : oasport

(Di venerdì 8 novembre 2019) Ancora qualche ora e andrà in scena l’atto finale della Cup Of, quarto appuntamento della serie ISUdiquest’anno in fase di svolgimento presso l’Hauxi Culture and Sports Center di Chongqing. La giornata si aprirà con la free dance della danza sul ghiaccio, con Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov pronti ad archiviare la pratica posizionandosi davanti agli statunitensi Madison Chock-Evan Bates, intenzionati a chiudere al posto d’onore per agguantare la Finale, stesso obiettivo della russa Anna Shcherbakova, attualmente al comando dopo lo short program nel singolo femminile. Per l’occasione sarà interessante seguire la battaglia tra Satoko Miyahara, Elizaveta Tuktamysheva e Young You, pronte ad accaparrarsi una seconda posizione che, in chiave Torino, risulta più che fondamentale. Nel singolo maschile Matteo Rizzo ...

