Bright Eye Challenge | ecco cos’è la nuova pericolosa sfida che spopola su TikTok

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 novembre 2019) Prendi un sacchetto di plastica. Mettici dentro candeggina, disinfettante per le mani e schiuma da barba. Poi applica l’oggetto su un occhio, a scelta, e dopo pochi minuti l’iride diventerà di un altro colore. È ilEye, la “” pericolosissima e cliccatissima sulla appche da alcuni mesi sta facendo impazzire gli adolescenti occidentali e che negli ultimi giorni è giunta in Cina con altrettanto seguito e giubilo. Peccato però che il video originario, da cui tutto è nato, sia una falso. L’untore si chiama Greg Lemmers, uno studente universitario statunitense che, ha spiegato a Newsweek, ha iniziato a usaresolo per mostrare le sue capacità di montaggio digitale. Peccato però che a questo breve video in cui Greg si fa l’impacco tossico e all’improvviso l’iride dell’occhio destro diventa più chiara, sia seguito un codazzo di emuli da far paura: 300mila mi ...

