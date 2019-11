BoB | Best Of Barone | 15 minuti da Red Ronnie con Ivana Spagna | Massimo Varini e Ivan

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 8 novembre 2019) Il BoB,Ofritorna con un video riassuntivo della puntata di lunedì 4 novembre delRosso, il format di Redcon Optimagazine come media partner. Dopo il successo della parentesi rosa della scorsa settimana con Grazia Di Michele, Rossana Casale e Mariella Nava, il programma più atteso del lunedì è ritornato con tre grandi nomi della musica italiana. Con nostra grande sorpresaha fatto il suo ingresso per promuovere il primo disco dopo 10 anni di silenzio, seguita dall'epicoe dal cantautoreSegreto. Nello studio delRosso, come accade in ogni appuntamento, la musica in tutte le sue forme è stata la vera protagonista. Chiacchiere amichevoli e note raccontano il panorama italiano lontano dai riflettori e dalle polemiche, come lo stesso Redaveva sottolineato nella puntata del 25 ottobre in compagnia di Irene Loche: ...

RadDance : The best Disco hiphop reggaeton electro music np Far L'amore by Bob Sinclar & Raffaella Carrà on - BoB__93 : RT @enricopirina: Congratulazioni a Lewis Hamilton 6 volte campione del mondo. A un passo dal Simply the best @LewisHamilton - GiovanniVerdoli : RT @RedRonnie: BoB, Best Of Barone si tinge di rosa: 15 minuti da Red Ronnie con Grazia Di Michele, Rossana Casale e Mariella Nava https://… -