Barbano | il viaggio di De Laurentiis negli States può decongestionare l’ambiente

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 8 novembre 2019) Si sarebbe potuto evitare l’allenamento aperto al pubblico di ieri al San Paolo, scrive Alessandrosul Corriere dello Sport. E invece è stato scientificamente voluto perché evidentemente “lo schiaffo di un ritiro disertato va lavato in piazza” I ribelli non hanno mai sognato la rivoluzione È stata la vendetta del presidente ai danni dei ribelli di Castel Volturno. Che però non hanno mai sognato veramente la rivoluzione. L’unico loro disegno è stato “il loro comune cattivo umore per i contratti non rinnovati, per i punti perduti e per quei palloni che, contro il Salisburgo, non volevano saperne di abbassarsi sotto la linea della traversa” Solo una modesta rivolta Quella di Napoli, scrive, è stata “appena una modesta rivolta” e il fatto che sia avvenuta appena a novembre, quando ancora tutto è aperto, e non a stagione finita, “mostra la debolezza strategica dei ribelli e ...

napolista : Barbano: il viaggio di #DeLaurentiis negli States può decongestionare l’ambiente - ilNapolista -