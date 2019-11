Ambiente | ‘Piano mobilità dolce’ Palermo premiato all’Ecomondo di Rimini

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019), 8 nov. (Adnkronos) – Il ‘Piano delladolce’ diè statoall’Ecomondo dicon il premio ‘Sviluppo Sostenibile 2019’, istituito per l’undicesimo anno consecutivo dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e dall’Italian Exhibition Group. Nella motivazione si sottolinea l’impegno della città per la pianificazione di “itinerari di interconnessione dei percorsi ciclabili esistenti e la definizione di nuovi itinerari in ambito urbano e verso le borgate marinare”.“La consegna del premio è motivo di orgoglio e rappresenta il segno del cambiamento che sta vivendo la città – hanno sottolineato il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore comunale allaGiusto Catania – In questi ultimi anni abbiamo lavorato per cambiare abitudini e stili di vita, destinando ...

