Thuram stende la Roma nel recupero

(Di venerdì 8 novembre 2019) Moenchengladbach, 7 nov. – (Adnkronos) – Pesante sconfitta per 2-1 dellasul campo del Borussia Moenchengladbach che complica la corsa dei giallorossi ai sedicesimi di finale di Europa League. Vantaggio dei padroni di casa con un autogol di Fazio al 35′, poi pareggio dello stesso difensore argentino al 64′ e rete decisiva dial 95′ che fa esplodere il Borussia Park e punisce oltremodo i capitolini che non avrebbero meritato il ko. Nella classifica del gruppo guida il Basaksehir con 7 punti, due in più dellae del Borussia, chiude il Wolfsberg a 4. La prima occasione del match è per gli ospiti al 10′: angolo dalla destra di Veretout sul quale svetta di testa Zaniolo con palla di poco oltre la traversa. Con il passare di minuti crescono i tedeschi che si rendono pericolosi con delle conclusioni da fuori area di Stindl, Benes e ...

