Saluto romano alla cerimonia per i caduti della Rsi a Sanremo : due assolti dall’accusa di apologia del fascismo : L'ex assessore del Comune di Diano Castello Manuela Leotta e il sanremese Eugenio Ortiz assolti con la formula de «il fatto non costituisce reato»

Saluto romano - la legge dovrebbe punire chi lo fa. Eppure il condizionale è d’obbligo : di Andreina Fidanza I casi verificatisi nell’ultimo lustro ormai non si contano più. Da Milano a Roma, il Saluto romano ha trovato quell’humus che a distanza di un secolo continua a promuovere, favorire e condizionare il sorgere di situazioni che riportano al Ventennio, periodo che ha segnato indelebilmente la storia del Paese. A dover impedire tutto questo esisterebbe ancora la legge (645 del 20 giugno 1952, “legge ...

Il leader di Casapound : "Chi domani fa il Saluto romano è una scimmia mitomane" : "È sicuro: se qualche mentecatto domani farà il saluto romano in piazza non sarà certo un militante di Casapound. Per noi è un gesto sacro da rivolgere solo ai caduti. Chi lo fa in piazza ad una manifestazione di centrodestra eè una scimmia mitomane al servizio dei media". Lo scrive con un tweet il vicepresidente di Casapound, Simone Di Stefano, che domani parteciperà alla manifestazione del centrodestra contro il ...