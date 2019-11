Gigi Riva compie 75 anni | gli auguri del Cagliari

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 7 novembre 2019) "Buon compleanno,!". Ilfa glial suo mito,cheoggi 75. "Era solo un ragazzino smilzo, timido. Parlava poco, l'espressione imbronciata di chi a 18aveva già molto vissuto e sofferto. Il cuore gonfio di orgoglio, la testa piena di riccioli e di sogni. Voleva diventare un calciatore, indossare un giorno la maglia della Nazionale. Il pallone era una malattia sin da bambino. Giocava per le polverose strade del suo paese, giorno e notte. E ci sapeva fare. L'avevano convocato nella Nazionale Juniores, lo volevano tante squadre importanti. Andrea Arrica, general manager del, aveva anticipato tutti e se l'era portato a casa. Gli era costato 37 milioni, uno sproposito. Correva l'anno 1963, era d'estate, in pieno boom economico", inizia così il messaggio al campione sul sito del club rossoblu. E oggi 'Rombo di Tuono' ha un motivo in più ...

CagliariCalcio : ???? GIGI #RIVA ???? Il più grande di tutti. The one and only. THE #GOAT ?? Buon compleanno, #RombodiTuono! #RIVA75… - TgrSardegna : ??Buon compleanno Gigi Riva! Il mitico #Rombodituono, numero 11 del Cagliari dello scudetto, atleta simbolo del mig… - SkyTG24 : Tanti auguri #GigiRiva: 'Rombo di tuono' compie 75 anni. FOTO -