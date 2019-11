Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 novembre 2019) Si è costituito nella notte, il “profeta” della comunità deldi Vicchio del Mugello (Firenze), dopo che lahala sua condanna a 14 anni e 10 mesi di carcere per maltrattamenti e violenza sessuale anche su minori.si è presentato presso ladel comando provinciale dei carabinieri di Padova. L’uomo, al centro di una vicenda di maltrattamenti e abusi su minori disagiati, fino a mercoledì si trovava nella residenza sanitaria per anziani Sanatrix di Aulla (Massa Carrara), poi è stato irreperibile per tutto il giorno e infine si è costituito a Padova, città nella quale si è recato accompagnato dalla moglie perché è nel carcere della città veneta che vorrebbe scontare la pena. In un primo momentosi era diretto nel carcere di Padova ma il personale non ha ammesso la sua richiesta di costituirsi perché ancora non ...

DeborahBergamin : Condanna definitiva a Rodolfo Fiesoli, fondatore della comunità Il #Forteto. Sconterà 14 anni e 10 mesi. Nella sper… - oknosureddit : Maltrattamenti e abusi al ' #Forteto', condanna definitiva per Rodolfo Fiesoli - fattoquotidiano : Forteto, Rodolfo Fiesoli si costituisce in caserma: la Cassazione ha confermato la sua condanna a 14 anni per abusi… -