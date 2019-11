EICMA 2019 L' apertura al pubblico il concorso sulla APP

Le migliori moto elettriche di EICMA 2019 : L’edizione 2019 di Eicma, la fiera milanese dedicata alle due ruote, la conferma come una delle manifestazioni più importanti a livello mondiale. La rivoluzione elettrica nelle moto è ancora più nelle parole che nei fatti, ma inevitabilmente il motociclista moderno è cambiato e, oltre a essere esigente in termini di prestazioni, è anche interessato alla tecnologia, che ormai è diventata una discriminante di acquisto. La nostra Eicma 2019 ...

EICMA 2019/ Premiati i comuni più green per la mobilità : EICMA 2019, premiazione Urban Award: Pescara è il Comune italiano più green per la mobilità. Al secondo posto Fiumicino, al terzo Grisignano di Zocco

EICMA 2019 : Quadro Vehicles svela i nuovi modelli e cinque nuove versioni : L'azienda svizzera amplia l’offerta di modelli a batteria con due nuove proposte, aggiungendo alle 2 ruote elettriche anche...

Aston Martin AMB 001 - la moto di James Bond debutta a EICMA 2019 : Negli anni James Bond ha dimostrato che, oltre a essere un guidatore provetto nonché un estimatore di Aston Martin, è anche un abile motociclista: pertanto, nel prossimo film dell’agente 007 una piccola parte per la AMB 001 è quasi scontata. Trattasi della prima motocicletta disegnata da Aston e presentata a Eicma 2019, l’Esposizione internazionale del ciclo e motociclo in programma alla Fiera Milano fino al 10 novembre. È stata realizzata in ...

Moto e Scooter - le dieci novità da non perdere a EICMA 2019 : Difficile trovare un trait d'union tra tutte le novità presentate all'Eicma del 2019. Forse il filone delle naked arrabbiate è uno dei più fecondi, ma anche le classic bike sono sempre in voga. Ecco i 10 nuovi modelli che dovete assolutamente inserire nel vostro giro alla fiera di Rho-Pero

EICMA 2019/ Michelin presente anche con le suole tecniche per le calzature : A EICMA 2019 sarà presente anche Michelin, nella doppia veste di espositore e di produttore di suole tecniche customizzate per calzature

EICMA 2019 - novità e sorprese della fiera a due ruote più importante d’Europa – FOTO : La 77esima edizione Eicma 2019, Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, è in programma dal 7 all’10 novembre a fiera Milano-Rho, ma già i battenti si sono aperti per le giornate stampa. Un festival dedicato alle novità di settore ma anche a competizioni e spettacoli di intrattenimento. E un’occasione per guardare al futuro, elettrificato, dei mezzi a due ruote. Fra le novità da non perdere figurano la Honda CBR 1000RR ...

EICMA 2019 : Honda svela i suoi modelli di punta CBR1000RR-R Fireblade e Fireblade SP : Il nuovo telaio e il nuovo motore attingono a piene mani dalla tecnologia impiegata sulla RC213V MotoGP. La potenza cresce...

V Helmets – “Born in the Wind” : ad EICMA 2019 il nuovo modello Eolo [GALLERY] : V Helmets presenta Eolo, born in the wind: ad Eicma 2019 il nuovo modello di punta del brand V Helmets, il brand di caschi che sta rivoluzionando il settore grazie ad innovazione, creatività ed ecletticità, presenta ad Eicma 2019 il suo modello di punta: Eolo. Il mantra che accompagna questo nuovo design é “Born in the Wind”. Un segno particolare ed un dettaglio non trascurabile, da cui deriva anche il nome del casco, la cui sagoma è ...

EICMA 2019/ Al via l'edizione del Moto Rivoluzionario : Ha ufficialmente aperto oggi i battenti EICMA 2019, aperta fino a domenica 10 novembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho

EICMA 2019 – Bosch prepara i veicoli a due ruote e powersport per il futuro [GALLERY] : Display di nuova generazione: schermo più grande per una migliore leggibilità. Sistemi avanzati di assistenza alla guida: maggiore sicurezza e comfort. Sistemi di propulsione: tecnologia all’avanguardia per ridurre le emissioni Il motociclismo è passione, dinamismo e velocità. Inoltre, permette di sperimentare una sensazione unica di piacere di guida e di libertà. Per rendere i veicoli a due ruote e powersport adatti al futuro, senza ...

EICMA 2019 - per moto e scooter ottobre ancora in rialzo (+10 - 7%) : Al via a Milano il 77esimo salone del ciclo e motociclo con oltre 1.800 espositori. Riflettori puntati sui nuovi modelli

EICMA 2019 : la 77ª edizione fa il pieno di novità e si annuncia tra le più ricche di sempre : Tutto ciò che c'è da sapere sul Salone Internazionale del Ciclo e del Motociclo, giunto alla sua 77ª edizione

EICMA 2019/ Con RIDEMOOD l'esposizione contamina Milano : Domani aprirà i battenti EICMA 2019. Con RIDEMOOD, lo spirito dell'evento espositivo continuerà anche quest'anno a vivere in città