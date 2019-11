5 reboot di serie tv che non hanno funzionato

Fonte : wired

(Di giovedì 7 novembre 2019) Alcuni la considerano mancanza di immaginazione, altri additano la causa in un sentimento nostalgico che ci consola dai nostri tempi cupi, altri ancora ci leggono un tentativo sicuro delle case di produzione di non rischiare nuove strade quando ce ne sono di già rodate: sta di fatto che la moda dei, al cinema così come in televisione, impazza negli ultimi anni. Si prendono numerosi titoli di successo degli anni Ottanta e Novanta e li si cavalca in revival o nuovi adattamenti per agganciare un pubblico desideroso di tornare indietro nel tempo. Ma non tutte queste operazioni si rivelano davvero azzeccate, soprattutto nel caso ditv classiche. 1. V https://www.youtube.com/watch?v=eFCaTbj4 2c La saga dei Visitors iniziò sul piccolo schermo nel 1983, con una minidi due episodi poi continuata in unatv vera e propria andata in onda dall’anno successivo per una ...

