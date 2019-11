Maradona | 30 anni fa le nozze che nessuno ha dimenticato | ragazze di benvenuto | ospiti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Le partecipazioni, inchiostro nero su carta diplomatica bianca, arrivarono a più di mille persone sparse per tutto il mondo. Le piccole Dalma e Gina annunciavano che mamma e papà si sarebbero sposati martedì 7 novembre 1989 a Buenos Aires. Diegoe Claudia Villafane erano fidanzati già da tanti, fu un matrimonio in pieno stile maradoniano. Se invece di farsi la guerra tramite i rispettivi avvocati, fossero ancora insieme, Diego e Claudia tra poco festeggerebbero ledi perla. Da allora sono passati trent’. La domenica precedente al matrimonio il Napoli sconfisse il Lecce 3-2,stette in campo 90 minuti senza segnare. Poche ore dopo c’era il volo in partenza da Roma (arrivava da Zurigo) per portare gli invitati italiani a Buenos Aires. Diego aveva scelto di sposarsi la settimana nella quale era prevista la sosta per le Nazionali. Quel Napoli veniva ...

