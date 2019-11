L’11 novembre un “neo” sul disco solare | è Mercurio

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Sarà un evento astronomico da non perdere, quello del transito del pianetadavanti al. La data da segnarsi è il prossimo 11, quando nei cieli italiani andrà in scena, nuvole permettendo, il transito didavanti al. Il pianeta - si legge su Media Inaf, il notiziario online dell'Istituto nazionale di astrofisica - inizierà a fare capolino sul bordo della nostra stella alle 13.35, e potremo seguire una buona parte del suo lento movimento fino al tramonto. Il fenomeno è infatti previsto concludersi intorno alle 19 e 4 minuti, quando però entrambi i corpi celesti si troveranno ben al di sotto dell'orizzonte.Già nel 2016 è stato possibile ammirare il transito didall'Italia, ma dopo quello del 2019, per il prossimo dovremo attendere un bel po' di anni, fino al 13del 2032., distante dalla Terra poco più di 100 ...

