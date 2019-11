Brindisi | schianto sulla circonvallazione a Francavilla Fontana | muore un 22enne

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 6 novembre 2019) Un'altra terribile tragedia della strada si è verificata ieri pomeriggio, 5 novembre, intorno alle ore 15:30, a, grosso centro della provincia di: secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale pare che un giovane di soli 22 anni, Pierfrancesco Copertino, sia deceduto in un brutto scontro tra la sua Citroen C3 Pluriel ed una Volvo Station Wagon, condotta da un francavillese. L'impatto è avvenuto in prossimità di un incrocio,strada che collega la cittàna a San Marzano di San Giuseppe, nel tarantino. Il ragazzo era originario di Avetrana, dove giocava nella locale squadra di calcio che milita in Promozione, con il ruolo di portiere. Di sera si guadagnava da vivere lavorando presso la Hambirreria di Lecce, che ieri ha annullato una serata in programma nello stesso locale. La sua fidanzata, Sara Greco, anch'essa di 22 anni, è rimasta ...

