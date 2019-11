Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 6 novembre 2019) La polizia militare olandese, sul suo profilo Twitter, segnala una “situazione sospetta” a bordo di unall’aeroporto diSchiphol. I media locali riferiscono che la gente sul posto parla di molte ambulanze. Potrebbe essersi trattato di undi. L’, di Air Europa, era diretto a Madrid.Op dit moment onderzoeken wij een verdachte situatie aan boord van een vliegtuig op #schiphol. Nadere mededelingen volgen.— Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) November 6, 2019“Sono all’aeroporto di- ha scritto un utente su Twitter - dovevamo partire dal gate D6 ma parte dell’aeroporto era chiusa. Non sappiamo niente di quello che sta accadendo”. “Nessuno in Olanda sa nulla - le ha risposto un altro utente - ma ci è stato detto che c’è una grande emergenza in ...

HuffPostItalia : Allarme su un aereo allo scalo di Amsterdam, probabile tentativo di dirottamento - RaiNews : Allarme all'aeroporto #Schiphol di #Amsterdam, sospetto tentativo di dirottamento - MediasetTgcom24 : Olanda, polizia: situazione sospetta su un aereo ad Amsterdam Schiphol | Comandante aereo avrebbe dato allarme 'dir… -