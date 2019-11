Serie A | la FLOP 11 dell’11^ giornata | ingenuità di Ilicic e Orsolini | bocciato Duarte

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 5 novembre 2019) Sono arrivate importanti indicazioni dopo l’11^del campionato diA, si è giocata l’11^del massimo torneo italiano, è il momento dei bilanci dopo l’ultimo match di ieri sera che ha visto il colpo grosso della Sampdoria sul campo della Spal, tre punti d’oro per Ranieri per la zona salvezza. Momento magico della Roma che ha vinto 2-1 contro il Napoli nel big match della, non si ferma l’Inter con l’ottimo blitz sul campo del Bologna, de Ligt decide il derby di Torino a favore della Juventus. Non si ferma il Cagliari, stagione da sogno per il club sardo che punta le zone alte della classifica. Si risolleva l’Udinese dopo la vittoria contro il Genoa, pareggio tra Lecce e Sassuolo, molto bene il Verona che ha avuto la meglio del Brescia. Solo un pareggio per la Fiorentina nella sfida contro il Parma, colpaccio ...

