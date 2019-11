Scossa di terremoto magnitudo 6 6 nelle isole Tonga

Terremoto al confine tra Italia e Svizzera - Scossa di magnitudo 2.5 : Un Terremoto di magnitudo 2.5 è stato registrato alle 7:38 di martedì 5 novembre al confine tra Italia e Svizzera. Il sisma, registrato dall’Ingv, è stato localizzato vicino al comune di Sion a una profondità di 10 km.

Scossa di terremoto avvertita nel Salernitano : nessun danno : Una lieve Scossa di terremoto è stata avvertita oggi nel Salernitano. Si è trattato di un evento magnitudo ML 2.6, con epicentro a 4 km nordovest da Ricigliano (SA) ed ipocentro ad una profondità di 16 km. Non si registrano danni, ma la Scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione residente vicino all’epicentro: decine le telefonate giunte ai vigili del fuoco. L'articolo Scossa di terremoto avvertita nel Salernitano: nessun danno ...

Terremoto in tempo reale - Scossa in Puglia - trema la terra a Manfredonia e San Giovanni Rotondo : Un evento sismico è stato segnalato dall’Ingv nelle prime ore di oggi in Puglia. La terra ha tremato nella provincia di Foggia. L’evento sismico, di magnitudo 2.5, è avvenuto alle ore 5,10 di stamattina. L’epicentro è stato localizzato a 8 chilometri da Manfredonia a una profondità di chilometri 24 dalla crosta terrestre. I comuni che hanno avvertito l’evento sismico sono stati Monte Sant’Angelo, Mattinata, San Giovanni Rotondo, ...

Terremoto in tempo reale - Scossa in Valle d’Aosta - trema la terra a Courmayeur : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una nuova scossa nel pomeriggio di oggi. L’evento sismico, di magnitudo 2.0, si è verificato in Valle d’Aosta a Courmayeur. La terra ha tremato alle 17,08. L’epicentro è stato localizzato a 8 chilometri dalla cittadina di Courmayeur a una profondità di soli 9 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni interessati dall’evento sono stati i seguenti: ...

Nuova Scossa di terremoto avvertita in Bosnia [MAPPE e DATI] : Una Nuova scossa di terremoto, magnitudo 3.3, è stata avvertita questa mattina, alle 05:32 UTC, in Bosnia centrale, colpita ieri da un forte sisma magnitudo 5.1. L’epicentro della scossa odierna è stato localizzato a 12 km sudovest da Blatnica (dati Centro Euro-Mediterraneo). Molte persone sono state svegliate dal sisma, avvertito in una vasta area del Paese. Al momento non si segnalano danni o feriti. L'articolo Nuova scossa di terremoto ...

Terremoto - forte Scossa di magnitudo 6.1 nell’Atlantico [MAPPE e DATI] : Un forte Terremoto di magnitudo 6.1 si è verificato alle 18:08 UTC di oggi, 2 novembre, ad una profondità di 10km. L’evento è avvenuto in mare, 125km a nord-nordest di Visokoi Island, South Georgia and the South Sandwich Islands, nell’Oceano Atlantico meridionale, come registrato dal Servizio Geologico statunitense (USGS). Nella gallery scorrevole in alto, le mappe dell’evento. L'articolo Terremoto, forte scossa di magnitudo 6.1 nell’Atlantico ...

Forte terremoto nei Balcani : Scossa M. 5.1 in Bosnia centrale - la più forte degli ultimi anni : Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 si è registrata nel pomeriggio di oggi nella parte centrale della Bosnia-Erzegovina. Come riferiscono i media regionali, il sisma si è verificato alle 15.13 (stessa ora italiana) con epicentro a 14 km da Turbet, 85 km a nordovest di Sarajevo, e a una profondità di 5 km. La scossa è stata avvertita anche nelle vicinanze di Sarajevo e a Tuzla. Si tratta, osservano i media, del terremoto più forte ...

Terremoto in tempo reale - nuova Scossa nel Lazio - trema la terra a Amatrice : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una nuova scossa di Terremoto avvenuto nel Lazio nella tarda mattinata di oggi. La scossa di lieve entità, di magnitudo 1,6, è avvenuta alle ore 11,09 di oggi. L’epicentro della scossa è stato segnalato a 6 chilometri da Amatrice a una profondità di 14 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni vicini all’evento sismico sono stati: Cittareale, Montereale, Accumoli, ...

Albania - Scossa di terremoto vicino Korca : ci sono danni ad edifici - gente in strada : Una forte scossa di terremoto è stata registrata questa mattina in Albania, precisamente nei pressi della città di Korca, tre chilometri a nord-est del villaggio di Devis Miras. Secondo quanto riferisce l'istituto sismologico albanese, la scossa ha avuto una magnitudo pari a 5.2 sulla scala Richter. Al momento non ci sono notizie di persone rimaste ferite o di vittime, ma a quanto pare il terremoto ha provocato alcuni danni agli edifici e la ...