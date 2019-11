Richard Gere di nuovo papà a 70 anni | Alejandra Silva è incinta

Richard Gere di nuovo papà : terzo figlio in arrivo a 70 anni : terzo figlio per Richard Gere: la moglie Alejandra Silva è incinta Si allarga la famiglia di Richard Gere. A 70 anni – compiuti lo scorso agosto – il divo di Hollywood sta per diventare padre per la terza volta. La moglie Alejandra Silva è incinta e il bambino nascerà la prossima primavera. A dare la […] L'articolo Richard Gere di nuovo papà: terzo figlio in arrivo a 70 anni proviene da Gossip e Tv.

A poco meno di due anni dalla nascita di Alexander, venuto al mondo nel febbraio 2018 dal matrimonio con Alejandra ...

John Travolta : “Richard Gere deve il suo successo ai film che io ho rifiutato” : “Terrence Malick ha smesso di fare film per 17 anni a causa mia”. Surreale ma vero, è uno degli aneddoti raccontati da John Travolta durante il suo Incontro Ravvicinato alla Festa del Cinema di Roma. Splendido 65enne, il divo è stato ieri il protagonista assoluto alla kermesse capitolina tenendo una conferenza stampa prima con tanto di chiodo “alla Grease” e l’incontro successivo col pubblico indossando una camicia bianca con volant. La folla ...

I migranti a Hollywood? Li porterei con piacere. È scontro Richard Gere e Salvini : Richard Gere riparte alla carica. Dopo essere salito a bordo della Open Arms agli inizi di agosto, intimando il governo italiano di far sbarcare i 120 migranti presenti sulla nave della ong e dopo la conferenza stampa di fuoco nella quale accusava il nostro Paese di essere diventato "irriconoscibile" proprio sul tema, il celebre attore ritorna a fare il paladino della giustizia.\\Intervistato dai giornalisti di Piazza Pulita, Richard Gere ha ...

La7 - Richard Gere : “Salvini chiede perché non porto i migranti a Hollywood? Se avessi un aereo privato lo farei con piacere. Ma non ce l’ho” : Intervista esclusiva curata da Chiara Proietti e da Gabriele Zagni per Piazzapulita (La7) all’attore americano Richard Gere. Diversi i temi toccati: dalla politica di Donald Trump alla questione migranti. Gere parla anche della sua esperienza sulla Open Arms, la nave della ong spagnola, osteggiata spesso dal leader della Lega Matteo Salvini: “Questa estate ero in Italia e un mio amico mi ha detto: ‘Hai saputo di questa nuova ...

È facile amare Napoli quando vai a mille e hai Capri di fronte. La differenza tra Mertens e Richard Gere : L’amore è “dedizione appassionata ed esclusiva” si legge su un qualsiasi dizionario a cui chiunque voglia attinGere per trovare la definizione del nucleo essenziale di questo sentimento che muove l’essere umano ed in nome del quale l’essere umano ha varcato ogni possibile soglia dell’epica in ciascuna delle arti in cui si è industriato. Perché è proprio nel significato di quel sostantivo che ne costituisce il nucleo, e cioè la dedizione, che può ...

Shall We Dance? cast - trama e curiosità del film con Richard Gere e Jennifer Lopez : A volte la crisi dei cinquant’anni può essere una grande occasione di riscoprire ciò che amiamo e che ci tiene vivi: questa la lezione che apprende il fascinoso Richard Gere nel corso di Shall we Dance?, film risalente a ormai quindici anni fa in cui un uomo annoiato e senza stimoli riscopre la passione per la vita attraverso il ballo. Appuntamento in prima serata su Rai 2 dalle 21.20 martedì 15 ottobre. Shall We Dance?, il trailer Shall ...

Richard Gere a Firenze : visita gli uffizi : Richard Gere ha visitato oggi gli uffizi di Firenze, in attesa di ricevere dal sindaco Dario Nardella le Chiavi della Citta'.

Consegnate Chiavi Firenze a Richard Gere per diritti umani : Consegnate all'attore americano Richard Gere le 'Chiavi della Citta'' di Firenze, onorificenza pubblica, da parte del sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella, durante una cerimonia tenuta nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Richard Gere, e' stato detto nella cerimonia, si e' conquistato il riconoscimento per il suo impegno nella difesa dei diritti umani, ricordando anche che lo scorso agosto si e' recato a Lampedusa ed e' salito ...

**Manovra : Salvini - ‘tassa sulla plastica non la paga Richard Gere’** : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “La tassa sulla plastica la paga chi va a comprare l’insalata, mica la paga Richard Gere”. Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di ‘Quarta Repubblica’ su Retequattro. L'articolo **Manovra: Salvini, ‘tassa sulla plastica non la paga Richard Gere’** sembra essere il primo su Meteo Web.

Siria - Richard Gere : "Imbarazzato da Trump" : Firenze, 14 ott. - (AdnKronos) - "Ci saranno tante persone uccise e danneggiate, e come cittadino americano mi vergogno profondamente per il comportamento del mio presidente". E' quanto ha detto l'attore statunitense Richard Gere nel corso di una conferenza stampa a Firenze, in Palazzo Vecchio, poco

Firenze : Salvini - ‘è la città di Oriana Fallaci non di Richard Gere’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Il sindaco di Firenze ha tanto tempo libero per dare premi agli attori. Il solito provincialismo, che c’entra Richard Gere con Firenze? Se dico Firenze penso a Oriana Fallaci, non a Richard Gere”. Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di ‘Quarta Repubblica’ su Retequattro. L'articolo Firenze: Salvini, ‘è la città di Oriana Fallaci non di Richard Gere’ sembra ...

La Fiorentina dona una maglia a Richard Gere : l’attore riceve anche le “Chiavi di Firenze” : La Fiorentina, attraverso le mani del sindaco Dario Nardella, ha fatto dono di una maglia ufficiale della squadra viola, all’attore Richard Gere. Quest’ultimo nella serata odierna ha ricevuto le “Chiavi della città“ di Firenze da parte del primo cittadino del capoluogo di regione toscano per il suo impegno per i rifugiati e gli immigrati, e nel corso della cerimonia, svoltasi nel Salone dei Cinquecento di Palazzo ...

