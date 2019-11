La diretta da Tech It Easy

Fonte : wired

(Di martedì 5 novembre 2019) C’è una generazione che più di altre sta osservando da protagonista i cambiamenti che l’accelerazione tecnologica sta apportando anumerosi settori industriali: è la generazione Z, che, grazie anche ai social, mai come prima può discutere dal basso le scelte di aziende locali e globali. Una generazione, la Z, che anche i grandi player del mercato, e gli acceleratori tecnologici, hanno imparato a mettere al centro dei propri progetti, come dimostra anche il progetto We Generation, giunto alla sua seconda stagione. Il tema portante è la condivisione. Il brand dell’automotive Audi e H-Farm, la piattaforma digitale che accelera iniziative innovative e supporta la trasformazione delle aziende verso il digitale, hanno deciso di sostenere un discorso aperto sul cambiamento e la cultura dell’innovazione, perché ogni generazione è in viaggio e cerca le sue risposte. Un ...

