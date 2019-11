Formula 1 | Kvyat è una furia contro la Direzione Gara | “hanno fatto una cazzata…”

Fonte : sportfair

(Di martedì 5 novembre 2019) Il russo ha commentato duramente la decisione delladi penalizzarlo dopo il Gran Premio di Austin Il fine settimana di Austin si è chiuso con una penalizzazione di cinque secondi per Daniilche, per via di un contatto con Sergio Perez all’ultimo giro, si è visto comminare cinque secondi di penalità che gli hannoperdere la decima posizione. Niente punto dunque per il russo, costretto a scalare al dodicesima posto dopo la decisione della, che ha dovuto incassare gli strali del driver della Toro Rosso ai microfoni di Ziggo Sport: “è una cazzata, è incredibile. Non so come sia possibile, non ho parole. E’ così stupido. Ho girato all’interno di Perez, lui ha chiuso la porta E’ normale. E poi ci siamo toccati. In seguito l’ho passato all’esterno. E’ un verdetto inaccettabile“.L'articolo ...

