Auto aziendali | possibile azzeramento tassa

Manovra : fonti governo - ‘verso addio tassa Auto aziendali e rinvio plastic tax’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Potrebbe saltare, cancellata con un colpo di bianchetto, la tassa sulle auto aziendali prevista dalla Manovra. Mentre si starebbe pensando a un rinvio “significativo”, ben oltre la data di luglio di cui si vociferava nei giorni scorsi, della tassa sulla plastica. E’ quanto rivelano fonti di governo all’Adnkronos, spiegando che sarebbe questo l’orientamento che starebbe ...

Sulla manovra il Pd apre a modifiche su plastic tax e Auto aziendali : La manovra si appresta ad affrontare la prova del Parlamento e il clima nel governo non trasmette ottimismo. Le truppe renziane, dall'interno della maggioranza, continuano a cannoneggiare con dichiarazioni al vetriolo contro la plastic tax e i provvedimenti sulle auto aziendali. E a mettere alla prova i nervi degli azionisti di maggioranza del governo arriva anche la tegola di ArcelorMittal. I dem sono i primi a chiedere al presidente del ...

Auto - flotte aziendali e Km 0 spingono le vendite al rialzo del 6 - 7% : Auto aziendali e «km0» spingono il mercato Da inizio anno le vendite si allineano al livello del 2018, ma con un gap di quasi il 25% rispetto alla soglia del 2007

Auto - vendite in rialzo del 6 - 7%. Calano i privati ma crescono le flotte aziendali (+23 - 2%) : Da inizio anno le vendite si allineano al livello del 2018, ma con un gap di quasi il 25% rispetto alla soglia del 2007

Tassa sulle Auto aziendali - in arrivo un rinvio : tutto rimandato al 2021 : L'aumento delle tasse sulle auto aziendali sembra destinato a un rinvio. Se ne potrebbe riparlare a metà del 2020, se non addirittura a partire dal 2021. La norma inserita nella manovra non convince più nessuno all'interno della maggioranza e la possibilità di ulteriori modifiche resta in piedi.Continua a leggere

Anfia e Confindustria : “Auto aziendali e bonus-malus - il governo faccia retromarcia” : La risposta al ministro Patuanelli: «Ripristinare la tassazione favorevole ai lavoratori. No alle norme sulla mobilità sostenibile che penalizzano le vetture italiane»

Come cambia la manovra 2020 : modificata la tassa sulla plastica - rinvio per le Auto aziendali : I cinque punti più controversi della Legge di Bilancio, le posizioni dei partiti della maggioranza e le modifiche possibili

Italia Viva raccoglie firme contro la tassa sulle Auto aziendali : Italia Viva si mobilita contro la nuova tassa sulle auto aziendali prevista dalla manovra economica. Il sito della forza politica fondata da Matteo Renzi ospita la raccolta firme a sostegno di una petizione contro il giro di vite fiscale, un balzello che “colpirebbe indiscriminatamente quasi 2 milioni di persone che usano l’auto per lavorare”.“Le auto aziendali ad uso promiscuo - ricorda il post - sono quelle che tanti ...

Manovra - Zanetti : “Stretta fiscale su Auto aziendali? Norma stupida. Nel governo Renzi vaccate così clamorose non le abbiamo fatte” : “La misura sulla tassazione delle auto aziendali? Durante la mia esperienza di viceministro dell’Economia nel governo Renzi, devo dire che il ministro Padoan un pochino ascoltava e per fortuna Renzi ascoltava un po’ di più il sottoscritto. Quindi, anche se non abbiamo fatto tutto perfettamente, vaccate così clamorose ce le siamo risparmiate“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) da ...

Manovra - Gualtieri : “Sulla plastic tax ascolteremo Bonaccini e produttori. Possibili modifiche anche sulle Auto aziendali” : plastic tax e auto aziendali continuano a rilasciare onde a bassa intensità che causano fibrillazioni nella maggioranza. Il governo difende l’impianto complessivo della Manovra, ma le critiche di Matteo Renzi e quelle che arrivano dall’Emilia Romagna circa l’aumento della tassazione sugli imballaggi in materiale plastico fanno guadagnare terreno alla Possibilità che le norme vengano riviste. Ad aprire alla Possibilità di ...

Auto aziendali : aumento tasse del 100% per vetture di grossa cilindrata : Brutte notizie per i possessori di Auto aziendali: l'aumento dal 30 al 100% rispetto al valore del veicolo sarà valido soltanto per i veicoli di grossa cilindrata, e dipenderà dal grado di emissione. La tassazione invece resterà stabile per i veicoli ibridi ed elettrici e per i mezzi commerciali. L'aumento comunque colpirà le Auto in dotazione soltanto a partire dall'approvazione della manovra, e quindi a partire da gennaio 2020. Rimodulazione ...

Le tasse (poche) in manovra e le Auto aziendali : La manovra è sotto attacco a causa della percezione che vengano introdotte nuove tasse. Ma queste nuove tasse ammontano a solo 2 miliardi a fronte di una manovra di 30 miliardi e la pressione fiscale totale rimane sostanzialmente stabile perché altre tasse (il cuneo fiscale sui lavoratori dipendenti) stanno scendendo. Alla fine questo governo fa meglio di quello precedente anche dal punto vista della pressione fiscale poiché ...

La stretta sulle Auto aziendali risparmia 42mila veicoli elettrici e ibridi : Tassati 8,5 miliardi di cartine e filtri per le bionde fai da te conto da 30 milioni per i fumatori del trinciato

Auto aziendali e plastica - il governo prepara il rinvio delle nuove tasse : Allo studio il posticipo di un anno a saldi invariati: due tavoli tecnici per trattare con le imprese coinvolte