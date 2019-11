Vela | Marco Gradoni World Sailor of the Year a 15 anni | “Sogno le Olimpiadi e la Coppa

Uomini e donne - Beatrice Valli sVela la data del matrimonio con Marco Fantini : Beatrice Valli è pazza d’amore per il suo Marco Fantini e questa volta glielo dice attraverso una romantica lettera che l’ex tronista ha condiviso con i follower. Lettera nella quale la sua donna, che presto sarà sua moglie, per la prima volta gli parla a cuore aperto dicendogli cose finora mai esternate. Dopo la proposta di matrimonio sotto la Tour Eiffel, quindi, la coppia nata a Uomini e donne continua a far sognare i fan. La ...

Il lidense Marco Gradoni ha vinto il World Sailing Award classe Optimist di Vela : Roma – The winner is… Marco Gradoni. Assente giustificato lunedì alla consegna del Premio Claudio Zolesi per lo sport, Marco Gradoni, classe 2004 ha vinto la scorsa notte nelle lontane Bermuda, il prestigioso World Sailing Award che la Federazione Internazionale vela assegna ogni anno anche per la classe Optimist, che si assegna al migliore del mondo. “Siamo orgogliosi per questo riconoscimento assegnato ad un giovane lidense – ...

Vela - Marco Gradoni vince il World Sailor of the Year 2019 : prestigioso riconoscimento per l’azzurro : Con Alessandra Sensini è il secondo italiano a ricevere il premio e il più giovane al mondo Il velista Marco Gradoni ha ricevuto alle Bermuda il World Sailor of the Year 2019 assegnato da World Sailing, la Federazione Internazionale della Vela, al miglior velista al mondo della stagione sportiva 2018-2019. In campo femminile, a ricevere il premio è stata la danese Anne Marie Rindom, atleta della classe olimpica Laser Radial. Dopo la ...

Marco e Beatrice matrimonio - c’è la data : una lettera d’amore sVela tutto : Uomini e Donne gossip, Marco e Beatrice verso le nozze: la Valli scrive una lettera d’amore al futuro marito Curiosi di scoprire quando si sposeranno Marco Fantini e Beatrice Valli? Forse abbiamo una data. Stasera è stata una serata importante per Marco, impegnato in un evento di lavoro altrettanto importante visto che ha sfilato in […] L'articolo Marco e Beatrice matrimonio, c’è la data: una lettera d’amore svela tutto ...

Caso Pantani – A Le Iene le clamorose riVelazioni dello spacciatore del Pirata : “Marco è stato ucciso - cercate i soldi” [VIDEO] : Novità clamorose sulla morte di Marco Pantani: parla lo spacciatore del Pirata Sono passati 15 lunghi anni dalla morte di Marco Pantani, ma ancora le cause del decesso del Pirata rimangono misteriose. La Procura di Rimini non ha ritenuto utile riaprire le indagini sulla morte di Pantani, avvenuta il 14 febbraio 2004, nonostante diversi punti interrogativi. A creare scompiglio e far discutere, sperando in una nuova riapertura del Caso, ci ...

Un passo dal cielo 5/ Anticipazioni 3 ottobre : le riVelazioni di Gianmarco Pozzoli : Un passo dal cielo 5, Anticipazioni 3 ottobre: Emma sta male, Francesco, disperato, chiede aiuto a Kroess? Valeria e Vincenzo...

Ti ho regalato rose rosse per 15 anni. Marco Columbro si riVela a La Vita in Diretta : Nella nuova edizione de La Vita in Diretta, condotta da Lorella Cuccarini, le emozioni e le risate non mancano. Nella puntata che è stata trasmessa il 25 Settembre, la showgirl ha ospitato Marco Columbro. I due sono stati legati da un duraturo rapporto professionale, fra gli anni ’80 e ’90, quando insieme hanno presentato diverse edizioni di Buona Domenica. Durante l’intervista, sia Columbro che la Cuccarini, hanno riso e scherzato ricordando il ...

Gianmarco Onestini al Gran Hermano Vip riVela perché non ha funzionato con Ivana Icardi : "Ho fatto un sogno..." : Dal curioso approdo di Gianmarco Onestini nella versione vip del Grande Fratello spagnolo (ossia il Grande Hermano VIP) arriva un curioso risvolto di una vicenda partita durante la sua prima esperienza nell'edizione 2019 del reality in versione italiana condotto da Barbara d'Urso.Ricorderete che si era parlato di un avvicinamento tra il giovane e Ivana Icardi, sorella del calciatore Mauro. Qualcosa stava per nascere tra di loro ma ...