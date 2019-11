Salerno | picchia la madre e la compagna per 2 euro | denunciato 48enne

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 4 novembre 2019) La vicenda risale ad alcuni anni fa, ma è diventata di dominio pubblico solo negli ultimi tempi, quando lae ladi un uomo di 48 anni di Pagani, nel Salernitano, hannoil loro carnefice per maltrattamenti ed estorsione. L’aggressore è finito in tribunale, a processo con rito immediato, dopo le indagini effettuate dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, che ha ritenuto gravi gli indizi a carico dell’indagato. Il, stando alle testimonianze delle donne e alle verifiche delle forze dell’ordine, avrebbe più volteto e minacciato lae la, anche solamente per ottenere 2. Il suo comportamento ha provocato ad entrambe uno stato di sofferenza fisica e morale, giudicato molto grave dagli inquirenti.Le violenze e le percosse erano cominciate nel lontano 2012 e sono continuate fino a pochi mesi fa. L’uomo era solito accanirsi ...

