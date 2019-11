Meteo Roma del 04-11-2019 ore 19 | 15

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo temporali e vento forte : “Nella giornata di lunedì 4 novembre il tempo sarà inizialmente stabile con venti forti sud-occidentali sulle aree di crinale, con intensità media compresa tra i 62-74 Km/h e con raffiche attorno a 80/90 Km/h. Si segnala inoltre che sulle aree collinari romagnole saranno probabili frequenti raffiche di intensità attorno ai 70 km/h. La ventilazione sarà in attenuazione durante la giornata di martedì 5. Dalla sera di lunedì 4 ...

Meteo Roma : previsioni per martedì 5 novembre : Meteo Roma: previsioni per martedì 5 novembre Tempo instabile nella giornata con piogge intense nella mattinata, temporali attesi al pomeriggio. In serata i fenomeni tenderanno a perdere la loro intensità fino ad esaurirsi completamente nella notte. Temperature comprese tra +16°C e +21°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 5 novembre Tempo instabile sul Lazio con piogge abbondanti e temporali diffusi già dal mattino su tutto il territorio, ...

Previsioni Meteo Roma : tempo migliorato con cieli sereni - ma non durerà. Altre piogge in arrivo : Previsioni Meteo Roma – Primo weekend di novembre decisamente perturbato sul capoluogo laziale. Era stato ampiamente annunciato da queste pagine un peggioramento significativo per Roma ed esso è puntualmente arrivato con una serie di rovesci e temporali, irregolari, alternati anche a fasi più asciutte, ma spesso piuttosto intensi, in qualche caso a carattere di nubifragio e con significativi apporti finali. Mediamente nelle ultime 48 ore ...

Meteo Roma del 04-11-2019 ore 06 : 10 : Meteo appuntamento con il Meteo le previsioni del tempo per il proseguimento della giornata di oggi locali piogge acquazzoni in corso sulle Alpi occidentali e sulle Liguria al pomeriggio continueranno spostandosi anche sul Veneto e sul Friuli abilità asciutta altrove poi in serata ancora piogge sparse su Triveneto e Liguria orientali numero di te in transito altrove al centro Italia nuvoloso poi al pomeriggio piogge acquazzoni sparsi su ...

Allerta Meteo - caldo tropicale e piogge monsoniche : notte da incubo a Roma - Napoli e Trieste - si ripetono i “giorni maledetti” : caldo anomalo e piogge monsoniche: è una notte tropicale sull’Italia investita da un’ondata di maltempo molto violenta, accompagnata da un flusso caldo-umido di libeccio proveniente dal nord Africa. Mancano pochi minuti alle 19:00 e diluvia con temperature estive al Nord/Est e nelle Regioni centrali tirreniche, al punto che abbiamo +16°C a Trieste e Udine, +18°C a Roma, +19°C a Frosinone, addirittura +21°C a Napoli e Latina. Proprio ...

Previsioni Meteo Roma : piogge meno intense del previsto per instabilità più appenninica. Il punto della situazione : Previsioni Meteo Roma – Dato a posteriori, c’è da dire, sino ad ora, più confortante rispetto alle Previsioni certamente più allarmistiche. Tutti i modelli matematici avevano considerato un flusso perturbato e umido sudoccidentali, già piuttosto efficace in termini di precipitazioni, sull’immediato entroterra laziale e di conseguenza anche sulla Capitale. Ciò evidentemente, esasperando, in fase di calcolo, le vorticità annesse ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità arancione sui rilievi di Piacenza e Parma : “Durante la giornate di domenica 3 novembre e lunedì 4 novembre flussi sud-occidentali determineranno precipitazioni intense sul settore centro-occidentale, anche a carattere temporalesco in Appenino. I fenomeni tenderanno a spostarsi verso est nel corso di domenica 3 con esaurimento nella notte tra domenica 3 e lunedì 4. Sono inoltre previsti venti forti sulle aree di crinale con vento medio stimato tra i 62-74 Km/h e con raffiche attorno ...

Meteo Roma del 02-11-2019 ore 19 : 15 : Meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al Nord a giornata all’insegna del maltempo su tutti i settori settentrionali con piogge e temporali diffusi specie su Liguria Alpi e Lombardia e Friuli migliora il tempo dal pomeriggio sulle regioni occidentali sull’arco Alpino in calo fino a 1700 metri di quota al centro maltempo a tratti anche intenso sulle regioni centrali d’Italia ...

Allerta Meteo Roma - il Sindaco di Fiumicino : “Prestare molta attenzione” : Il Sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, invita la cittadinanza “a prestare attenzione” in considerazione dell’Allerta Meteo di color arancione diramata dalla Protezione civile. “La protezione civile ha diramato un’Allerta Meteo di colore arancione a partire dalla tarda serata di oggi e per le prossime 18 ore – afferma Montino dalla sua pagina social – Come sempre, chiedo di prestare molta attenzione, ...

Allerta Meteo Lazio : temporali e forti venti per le prossime 24-36 ore - codice arancione su Roma : “Il Centro Funzionale Regionale – si legge in una nota della Protezione Civile del Lazio – ha emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di criticità per rischio idrogeologico per temporali. I fenomeni temporaleschi si susseguiranno dal primo mattino di domani, domenica 3 novembre, e per le successive 24-36 ore sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: codice arancione su Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani codice giallo per pioggia e vento : “Per la giornata di domenica 3 novembre si prevedono precipitazioni intense sui rilievi, anche a carattere di temporale organizzato, in particolare nella prima parte della giornata sui rilievi centro-occidentali e pianura Piacentino-Parmense. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno a spostarsi verso i rilievi orientali ed ad attenuarsi. E’ prevista anche una ventilazione sostenuta da sud-ovest sui crinali appenninici con ...

Previsioni Meteo Roma : primo weekend di novembre all’insegna del maltempo - piogge torrenziali per 48 ore [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Un flusso di aria umida sudoccidentale e instabile che già da qualche giorno sta interessando la Capitale, è destinato a intensificarsi significativamente nelle prossime ore. Dopo le piogge più significative di ieri notte e qualcuna sparsa ancora ieri e fino a questa notte, nelle prime ore mattutine odierne sono intervenute anche delle schiarite, con temporanea fase più stabile. Tregua, però, decisamente ...

Meteo Roma del 02-11-2019 ore 06 : 10 : Meteo Ben ritrovati raccolto dalla redazione previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo instabile su tutte le regioni con nuvolosità compatta e piogge sparse di debole o moderata entità fenomeni a tratti più intensi sono invece a tesi sull’ centro-orientale e Triveneto al centro tempo in peggioramento sulla Toscana con attività temporalesca tratti intensa in estensione nelle ore pomeridiane e serali anche su Umbria e ...

Meteo il Meteo le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord Italia stabile con Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino nubi in aumento al pomeriggio con precipitazioni ancora assenti piogge in arrivo in serata o nottata su Liguria Piemonte e Val d'Aosta ancora asciutto altrove alle Centro Italia condizioni di tempo stabile al mattino eccetto delle deboli piogge o pioviggini lungo le...