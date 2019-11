La chiesa cattolica si apre al dissenso

La chiesa cattolica apre ai preti sposati - al Papa l'ultima parola : Svolta storica per la Chiesa cattolica: dal Sinodo dei vescovi per l’Amazzonia emerge un’apertura per l’ordinazione al sacerdozio di persone sposate. L’apertura ai preti sposati non riguarda però i 'viri probati', ovvero persone riconosciute dalla comunità, bensì ai diaconi permanenti. Si tratta in sostanza di persone sposate che hanno però già seguito un percorso di formazione all’interno della Chiesa, arrivando fino al penultimo gradino, ...

Il 18 ottobre la chiesa cattolica ha festeggiato San Luca : Il 18 ottobre la Chiesa Cattolica ha festeggiato San Luca, autore del Terzo Vangelo e degli Atti degli Apostoli e noto per aver restituito preziose immagini di mitezza, gioia e amore. Uno sguardo sensibile sulla vita di Gesù: dalla nascita al viaggio in Galilea. Osservatore attento, restituisce le debolezze della prima comunità cristiana e le prime gesta degli Apostoli, Luca esalta in modo particolare la figura della Vergine Maria definita ...

Don Cereti : "La chiesa apra ai preti sposati per rigenerare la comunità cattolica" : Andrea Pegoraro Il teologo evidenzia che il celibato opzionale potrebbe contrastare il calo delle vocazioni e la fuga dei fedeli. E aggiunge che "l'esclusione delle donne riguardo l'ordinanza al ministero è contraria agli insegnamenti del Vangelo". Riprende due concetti espressi da Papa Francesco al Sinodo per l’Amazzonia ovvero l’apertura ai preti sposati e un ruolo più incisivo della donna in Vaticano. Secondo don Giovanni Cereti ...

chiesa cattolica - seimila sacerdoti in meno in un trentennio : Giuseppe Aloisi sacerdoti in ritirata: solo in Italia, che resta una realtà felice, la Chiesa in trent'anni ha perso seimila consacrati. La crisi vocazionale che conduce all'apertura ai laici L'insistenza con cui nella Chiesa si dibatte di ordinare sacerdoti sposati è temuta dai tradizionalisti anche perché la crisi vocazionale non è' un fenomeno regionale. Le esigenze di copertura pastorale non interessano solo l'Amazzonia. Il ...

La chiesa Cattolica : La Chiesa Cattolica è la Chiesa cristiana che risale fino a Gesù nella successione apostolica ininterrotta, e che riconosce il primato di autorità al vescovo di Roma. La Chiesa universale sussiste (subsistit) nella Chiesa Cattolica, fondata da Gesù Cristo, a cui appartengono tutti i cristiani battezzati. Il termine cattolico mutua il greco ?a??????? (katholikòs), aggettivo che significa “universale, secondo il tutto”. ...