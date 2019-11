Il design del tanto atteso Samsung Galaxy S10 Lite avrà un forte sentore di déjà vu

Un nuovo render svela design e colori della nuova Huawei Band 4 Pro : La smartBand Huawei Band 4 Pro è apparsa in un nuovo render che ne mette in luce il design, il display a colori e le possibili colorazioni ufficiali. L'articolo Un nuovo render svela design e colori della nuova Huawei Band 4 Pro proviene da TuttoAndroid.

Apple - sono ufficiali gli AirPods Pro : nuovo design e cancellazione del rumore a 279 euro : Dopo i rumors dei giorni scorsi e senza alcun evento di presentazione, Apple ha ufficializzato i suoi nuovi auricolari AirPods Pro. La terza versione di quelle che di fatto sono le cuffie più vendute al mondo si aggiunge alla linea di AirPods esistenti (di prima e seconda generazione) e completa anche la gamma di prezzi: 279 euro per i Pro, 229 quelli con custodia di ricarica wireless e 179 il modello base. AirPods Pro sono già ordinabili ...

PS5 : un nuovo leak confermerebbe il design del Devkit della nuova console next-gen di Sony : Lo scorso agosto un brevetto depositato da Sony ha svelato il possibile design del Devkit di PS5, ovvero il prototipo della nuova console next-gen affidato a una cerchia ristretta di case di sviluppo. In seguito, la redazione di Wired aveva affermato che l'aspetto reale del dispositivo non si discosta poi molto da quello del brevetto e dai render non ufficiali.Poche ore fa è arrivata un'ulteriore conferma delle fattezze del Devkit grazie al noto ...

Ecco HONOR 9X in Italia : design raffinato e tripla fotocamera all’assalto della fascia media : HONOR 9X arriva in Italia col "Dynamic X design": stupefacenti giochi di riflessi e colorazione in gradiente a raggiera ne fanno una calamita per gli occhi. L'articolo Ecco HONOR 9X in Italia: design raffinato e tripla fotocamera all’assalto della fascia media proviene da TuttoAndroid.

The Initiative : il nuovo studio di Microsoft che vanta la presenza del designer di Red Dead Redemption sta testando il suo nuovo gioco : Uno dei nuovi studi interni di Microsoft, The Initiative, ha un sacco di grandi talenti nel suo staff. L'azienda impiega Christian Cantamessa, writer e designer di Red Dead Redemption, nonché il produttore di God of War, Brian Westergaard. Lo studio ha anche dipendenti veterani di Respawn, BioWare e Naughty Dog tra i suoi ranghi, mentre l'ex Square Enix e boss di Activision, Darrell Gallagher è a capo dello studio. Inutile dire che i fan di Xbox ...

Le designazioni arbitrali dell’ottava giornata di Serie A : Dopo la settimana dedicata alla competizioni con le Nazionali riprende il campionato. Siamo all’ottava giornata di Serie A 2019/2020. Entro giovedì sera, l’AIA diffonderà l’elenco delle designazioni arbitrali per la Serie A. designazioni Serie A – Sabato 19 ottobre alle ore 15:00, Lazio ed Atalanta aprono l’ottava giornata. A chiudere i giochi sarà il match Brescia-Fiorentina di lunedì 21 alle ore 20:45. Le ...

Xiaomi brevetta il design della fotocamera selfie ad angolo : Stando ad un nuovo brevetto, pare che Xiaomi abbia ideato un sistema elegante per garantire anche agli smartphone di fascia bassa di vantare un design accattivante L'articolo Xiaomi brevetta il design della fotocamera selfie ad angolo proviene da TuttoAndroid.

Dolceriva incanta gli amanti del mare : il nuovo open dal design originale e ricchezza di dettagli : Benvenuto Dolceriva: il design e lo stile entrano in una nuova era. Il nuovo open spicca per l’originale design degli esterni, il perfetto sfruttamento degli spazi a bordo e una sontuosa ricchezza di dettagli nel segno della tradizione riva Ci sono barche che raccontano una storia e barche che ne scrivono una nuova: Dolceriva appartiene alla seconda categoria, non foss’altro per la profonda rilettura operata sullo stile e il design ...

Nel 2020 la seconda edizione del concorso lanciato da ADI e AIRC : come il design migliora la vita dei malati e dei loro famigliari : A Love design 2019 saranno esposti anche tre progetti premiati nella prima edizione di un concorso molto speciale promosso da ADI con il Comitato Lombardia di Fondazione AIRC: Il design aiuta a guarire, che ha avuto la sua prima edizione nel 2018 e ritornerà con nuovi progetti nel 2020. Si tratta di soluzioni semplici a problemi quotidiani dei pazienti e di chi sta loro accanto: ricercatori, medici e familiari. Tre oggetti che confermano ...

Una carta da parati con dinosauri magnetici vince il premio del design di Etsy : I vincitori dei Global design Awards (foto: Etsy) Per la prima volta, il sito di ecommerce di artigianato Etsy ha lanciato i Global design Awards per premiare i suoi venditori più creativi. Il vincitore assoluto? Una divertente carta da parati magnetica a tema dinosauri. Il massimo riconoscimento della competizione, a cui potevano candidarsi liberamente tutti i venditori del sito, è infatti il progetto della designer Sian Zeng, di base a Londra. ...

“Lamborghini & design” : la 350 GT del 1964 Best in Show : Ben 36 le Lamborghini prodotte tra il 1964 e il 2001, con in più alcuni esemplari moderni, che hanno partecipato alla seconda edizione del “Lamborghini & Design” – Concorso di Eleganza. La manifestazione, organizzata dal Polo Storico di Lamborghini, si è svolta dal 19 al 21 settembre tra Venezia a Trieste e ha reso omaggio […] L'articolo “Lamborghini & Design”: la 350 GT del 1964 Best in Show sembra essere il ...

Le designazioni arbitrali della quarta giornata di Serie A : Dopo la settimana dedicata alla competizioni europee riprende il campionato. Siamo alla quarta giornata di Serie A 2019/2020. Nel corso della giornata l’AIA diffonderà l’elenco delle designazioni arbitrali per la Serie A. designazioni Serie A – Venerdì alle 20:45 aprono la quarta giornata Cagliari e Genoa. A chiudere i giochi sarà il match Lazio-Parma di domenica 22 settembre alle ore 20:45. Mancano solo le designazioni ...

designazioni Serie A – Tutti i fischietti della terza giornata : Al termine della sosta per gli impegni con le nazionali maggiori, riprende il campionato di Serie A arrivato alla terza giornata. Nel corso della giornata l’AIA diffonderà l’elenco delle Designazioni arbitrali per la Serie A. Designazioni Serie A – Sabato 14 settembre riprenderà la stagione, alle ore 15:00 Fiorentina-Juventus. La terza giornata si chiuderà lunedì 16 con Torino-Lecce alle ore 20:45. Mancano le Designazioni arbitrali che, ...

Ifa 2019 - le tv del (prossimo) futuro puntano su 8K - design e sound : Berlino – I televisori sono sempre stati sotto i riflettori a Ifa (la fiera berlinese che oggi chiude i battenti e dà appuntamento all’anno prossimo), ma in questa edizione si sono voluti prendere la scena per rimarcare un ruolo primario nell’elettronica di consumo. Complice anche una fiera povera di grandi novità, i tv hanno facilmente sedotto il pubblico e gli addetti ai lavori giocando due carte molto efficaci: dimensioni e ...