Foggia | la friggitoria pensa all’ambiente | “Regaliamo scagliozzi in cambio di olio

(Di lunedì 4 novembre 2019) È virale l'iniziativa dei titolari della “in Centro” di: tutti coloro che porteranno due litri diesausto riceveranno in omaggio un cartoccio di. Il post su Facebook ha ottenuto decine di commenti e condivisioni: “Ci teniamo ad avere un impatto ambientale ridotto da quando abbiamo aperto”.

rep_bari : Foggia, a chi consegna l'olio esausto in omaggio un cartoccio di fritti: la friggitoria è ecologica [aggiornamento… - alessiocaiaffa : Scagliozzi in cambio di olio esausto, a Foggia la bella idea di “Friggitoria in Centro” per salvaguardare l’ambiente -